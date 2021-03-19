فليك: علينا أن نلعب مباراتين قويتين.. وكان: ستكون المهمة أكثر صعوبة

شدد هانز فليك المدير الفني لـ بايرن ميونيخ وأوليفر كان عضو مجلس إدارة النادي على أهمية وقوة مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في تصريحات نقلتها شبكة "RMC Sport" الفرنسية: "في ربع النهائي، لا يوجد سوى منافسين أقوياء للغاية. هم أفضل 8 فرق في أوروبا. عليك أن تلعب مباراتين قويتين".

وأضاف "إنه خصم قوي، لكننا أظهرنا أننا نعرف كيف نلعب كرة القدم. سيكون حاسما للعب في أفضل مستوى لدينا".

وعن فرص مواجهة بايرن وبوروسيا دورتموند في نصف النهائي: "باريس ومانشستر سيتي لديهما لاعبين استثنائيين، نحن نقبل التحدي، وأعتقد أننا، وأيضا دورتموند لدينا بعض الفرص للمرور من هذا الدور".

فيما قال حارس بايرن الأسبق: "القرعة وضعت لنا خصما كبيرا للغاية. نفكر على الفور في المباراة النهائية في لشبونة (الموسم الماضي). باريس فريق يريد بالتأكيد الفوز بدوري أبطال أوروبا، لذا ستكون المهمة أكثر صعوبة".

وتابع "الجميع يعرف ما هي القوة الهجومية التي يمتلكها. مع لاعبين مثل نيمار أو كيليان مبابي الذين يمكنهم تحديد مباراة في أي وقت".

كومان لاعب باريس سان جيرمان السابق سجل هدف فوز بايرن ميونيخ بنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وتفوق بايرن ميونيخ في مشواره على لاتسيو الإيطالي بنتيجة 5-2، فيما حجز باريس مقعده بالفوز على برشلونة بالنتيجة ذاتها.

وأتم "لديهم ماوريسيو بوكيتينو، يركز كثيرا على الاستقرار الدفاعي. لكننا أظهرنا أننا أفضل فريق في أوروبا في الوقت الحالي، وسيتعين علينا القتال".