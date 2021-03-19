إيفرتون في أزمة أمام مانشستر سيتي.. أنشيلوتي يعلن إصابة حارسيه الاثنين

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ إيفرتون، عن غياب جوردان بيكفورد وروبن أولسن عن مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي.

إيفرتون يستقبل مانشستر سيتي في جوديسون بارك مساء السبت بربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكشف أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي السابق للقاء أن الحارس الأول بيكفورد، والحارس الثاني أولسن، غير جاهزين للمباراة.

وبالتالي سيضطر أنشيلوتي إلى الدفع بالبرتغالي جواو فيرجينيا (21 عاما) الحارس الثالث للفريق.

وسجّل فيرجينيا ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي قبل أسبوع عندما دخل بديلا لـ بيكفورد المصاب في نهاية الشوط الأول أمام بيرنلي.

وسيكون هاري تيلر (19 عاما) هو حارس إيفرتون الاحتياطي في مباراة الغد.

وأبدى أنشيلوتي ثقته في فيرجينيا: "جواو حارس شاب لكنه يتمتع بالجودة رغم افتقاده للخبرة، لست قلقا من غياب الحارسين الأول والثاني".

وسُئل أنشيلوتي عن استبعاد مدافعه مايكل كين من قائمة إنجلترا، فأوضح: "لم أتحدث معه بهذا الشأن، تركيزه منصب على مباراة الغد. هذا قرار مدرب المنتخب. كين سيتحصل على شهرين مقبلين لإقناع ساوثجيت بجاهزيته للانضمام إلى المنتخب".

وأشار: "نستطيع مجاراة مانشستر سيتي عن طريق التحلي بالروح على أرض الملعب، وأن نركز بشكل بالغ دفاعيًا، وأن نحاول استغلال الكرات الثابتة التي نتميز بها. في المرة السابقة أمامهم نافسنا لمدة ساعة، لكن علينا هذه المرة أن ننافس بشكل أفضل وأن نتحلى بالفاعلية عندما نستحوذ على الكرة وننقلها بشكلٍ أمامي سريع".

هل هي أهم مباراة له مع إيفرتون؟ أنشيلوتي ابتسم بطبيعته الهادئة وأجاب: "نعم، إنها مباراة مهمة للغاية".

وأتم معلنا غياب جيمس رودريجيز: "جيمس سيعود إلينا في مباراة كريستال بالاس، أما جيري مينا فهو جاهز بنسبة 100% وسيكون معنا غدا".

ويغيب عن إيفرتون أيضا أمام مانشستر سيتي: فابيان ديلف، وعبد الله دوكوري.