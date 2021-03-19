ليوناردو: للوصول لنهائي دوري الأبطال عليك مواجهة الجميع.. الأكثر لياقة سيتفوق

الجمعة، 19 مارس 2021 - 16:20

كتب : FilGoal

لاعبو باريس سان جيرمان يحتفلون بهدف مويس كين ضد كاين

يتوقع البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لـ باريس سان جيرمان أن الفريق الأكثر لياقة هو الذي سيتأهل عندما يواجه بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتتكرر مواجهة نهائي الموسم الماضي، بلقاء في ربع نهائي النسخة الحالية.

وقال ليوناردو في تصريحات لـ "RMC Sport" الفرنسية: "من المثير أن نكرر النهائي. من أجل أن نصل إلى النهاية في المسابقة عليك أن تلعب ضد الجميع وسنواجه بايرن ميونيخ في ربع النهائي، وربما سيتفوق الفريق الأكثر لياقة في النهاية".

وأضاف "لقد فازوا بعديد الألقاب بما فيها دوري أبطال أوروبا على حسابنا، لذلك سيكون لقاء مثير دائما".

وأكمل "باريس سان جيرمان في تطور مهم مقارنة بالمنافسين، وصلنا لنهائي النسخة الماضية والآن نحن في ربع النهائي، مواجهة فرق مثل تلك تمنحنا الخبرة".

وأتم "نحن فريق ذو خبرة كبيرة حتى لو كان اللاعبون صغارا، لإنهم يتمتعون بخبرة كبيرة ومتفائلون دائما، خوض تلك المباريات متعة، صعوبة المنافسة تعتمد على التفاصيل".

كومان لاعب باريس سان جيرمان السابق سجل هدف فوز بايرن ميونيخ بنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وتفوق بايرن ميونيخ في مشواره على لاتسيو الإيطالي بنتيجة 5-2، فيما حجز باريس مقعده بالفوز على برشلونة بالنتيجة ذاتها.

باريس سان جيرمان ليوناردو
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