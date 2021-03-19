مولر يرحب بمواجهة سان جيرمان: لدينا لاعبون فرنسيون مثل كومان

رحب توماس مولر صانع ألعاب بايرن ميونيخ الألماني بمواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي العملاقان البافاري والباريسي في ربع نهائي دوري الأبطال بعد مواجهة نهائي النسخة الماضية والتي ابتسمت لبايرن ميونيخ بنتيجة 1-0.

وقال مولر عبر حسابه على "إنستجرام": "أهلا أصدقائي، باريس سان جيرمان، الأمر ممتع عقب مواجهة النهائي أغسطس الماضي، سعداء بلقاءكم مجددا".

وأضاف "لدينا لاعبون فرنسيون مثل كينسجلي كومان، تلقيت العديد من المكالمات في الدقائق العشرين الأخيرة، لكننا واثقين وسعداء للقاء باريس سان جيرمان".

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كومان لاعب باريس سان جيرمان السابق سجل هدف فوز بايرن ميونيخ بنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وتفوق بايرن ميونيخ في مشواره على لاتسيو الإيطالي بنتيجة 5-2، فيما حجز باريس مقعده بالفوز على برشلونة بالنتيجة ذاتها.

مولر (31 عاما) سجل 13 هدفا وصنع 16 في جميع المسابقات خلال 35 مباراة.