قائمة ألمانيا – استدعاء أول لـ موسيالا الإنجليزي الأصل

أعلن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن قائمة الماكينات لخوض منافسات التوقف الدولي المقبل.

وشهدت القائمة توجيه الاستدعاء الأول لـ جمال موسيالا (18 عاما) صانع ألعاب بايرن ميونيخ.

موسيالا المولود في شتوتجارت لأب إنجليزي من أصل نيجيري، وأم ألمانية، أعلن في وقتٍ سابق عن نيته تمثيل ألمانيا، بعد أن مثّل إنجلترا على مستوى الناشئين والشباب حتى العام الماضي.

كما شهدت القائمة توجيه الدعوة لوجه شاب آخر، هو فلوريان فيرتس (17 عاما) لاعب وسط باير ليفركوزن.

كما يتواجد ثلاثي تشيلسي: تيمو فيرنر، وكاي هافيرتز، وأنطونيو روديجر، وكذلك توني كروس لاعب ريال مدريد، وإلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي.

ويغيب ثيلو كيرير مدافع باريس سان جيرمان، وزميله يوليان دراكسلر رغم عودته للمشاركة في الآونة الأخيرة.

ويتواصل ابتعاد المخضرمين: توماس مولر صانع ألعاب بايرن ميونيخ، وماركو رويس جناح بوروسيا دورتموند.

القائمة شهدت غياب ثنائي آخر من دورتموند، هما يوليان براندت، ومحمود داهود.

وتلعب ألمانيا 3 مباريات ضمن تصفيات كأس العالم 2022، أولها أمام أيسلندا يوم 25 مارس، ثم أمام رومانيا يوم 28 مارس، وأخيرا أمام مقدونيا الشمالية يوم 31 مارس.

وكانت ألمانيا قد خسرت مباراتها الدولية الأخيرة أمام إسبانيا بسداسية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية بشهر نوفمبر الماضي، قبل أن يعلن الاتحاد الألماني مؤخرا عن رحيل لوف بعد يورو 2020.

قائمة ألمانيا:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ) – مارك أندري تير شتيجن (برشلونة الإسباني) – بيرند لينو (أرسنال الإنجليزي) – كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت)

الدفاع: أنطونيو روديجر (تشيلسي الإنجليزي) – نيكلاس زوله (بايرن ميونيخ) – إيمري تشان (بوروسيا دورتموند) – ماتياس جينتر (بوروسيا مونشنجلادباخ) – جوناثان تاه (باير ليفركوزن) – فيليب ماكس (أيندهوفن الهولندي) – روبن جوسينس (أتالانتا الإيطالي) – مارسل هالستنبرج (لايبزج) – لوكاس كولسترمان (لايبزج)

الوسط: توني كروس (ريال مدريد الإسباني) – إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي الإنجليزي) – جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) – ليون جوريتسكا (بايرن ميونيخ) – لوروا ساني (بايرن ميونيخ) – كاي هافيرتز (تشيلسي الإنجليزي) – فلوريان نيوهاوس (بوروسيا مونشنجلادباخ) – يوناس هوفمان (بوروسيا مونشنجلادباخ) – جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) – فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن)

الهجوم: تيمو فيرنر (تشيلسي الإنجليزي) – سيرجي جنابري (بايرن ميونيخ) – أمين يونس (أينتراخت فرانكفورت)