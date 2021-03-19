خبر في الجول – خطوة تفصل الإسماعيلي عن التعاقد مع إيهاب جلال

الجمعة، 19 مارس 2021 - 15:16

كتب : ياسر الشريف

إيهاب جلال - الأهلي - المقاصة

أتم نادي الإسماعيلي اتفاقه على البنود الشخصية مع إيهاب جلال المدير الفني لـ مصر للمقاصة.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الإسماعيلي أن إدارة الدراويش بصدد دفع الشرط الجزائي للمقاصة البالغ 2 مليون جنيه لفسخ عقد جلال والتعاقد معه.

وأتمت اللجنة الفنية برئاسة علي أبو جريشة الاتفاق مع إيهاب جلال بخصوص تفاصيل التعاقد وجهازه المعاون وكافة الشروط.

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وينتظر جلال الحصول على مقدم التعاقد الخاص به وببقية جهازه المعاون.

ويتوقف إتمام التعاقد مع جلال على توقيع النادي برئاسة إبراهيم عثمان على شيكات بقيمة الشرط الجزائي ومقدم التعاقد.

يأتي ذلك رغم التمسك الشديد من إدارة المقاصة بخدمات إيهاب جلال أمام مفاوضات الإسماعيلي.

جلال (53 عاما) سبق له العمل كمدير كرة في الإسماعيلي بين 2008 و2010، كما ارتدى قميصه كلاعب لمدة 9 مواسم خلال التسعينيات.

ويعمل الإسماعيلي على تعويض دراجان يوفيتش الذي تقدّم باستقالته وقبلتها الإدارة بعد فوزه بمباراة واحدة فقط في 8 مباريات أدارها رفقة الدراويش.

ويحتل الإسماعيلي المركز 17 في الدوري المصري برصيد 11 نقطة حصدها من 16 مباراة، إذ فاز مرة واحدة منذ بداية الموسم.

إيهاب جلال الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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