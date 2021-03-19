السطات المحلية توضح سبب تأجيل لقاء إنتر وساسولو

أوضحت سلطات الصجة المحلية في ميلانو سبب تأجيل مباراة إنتر وساسولو بسبب "تفشي مستمر لفيروس كورونا في صفوف الفريق".

وأعلن نادي إنتر خلال 3 أيام إصابة دانيلو دي أمبروزيو وسمير هاندانوفيتش وماتياس فيتشينو وستيفان دي فري بفيروس كورونا.

سلطات الصحة المحلية أمرت النيراتزوري بتعليق تدريبات الفريق حتى يوم الأحد، وإلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بأنطونيو كونتي قبل المباراة "نظرا لارتفاع المخاطر حول مزيد من الإصابات".

وأضافت "بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل مستمر داخل مجموعة الفريق".

وتأجلت مباراة إنتر وساسولو والمقرر إقامتها غدا السبت دون تحديد موعد جديد لها.

وينص بروتكول الدوري الإيطالي على إقامة المباريات إذا كان الفريق يضم في صفوفه 13 لاعبا وحارس واحد "ما لم تتخذ الدولة أو السلطات المحلية تدابيرا مختلفا".

قرار السلطات المحلة بمنع إنتر من التدريب أتاح للفريق تأجيل لقاء ساسولو.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة بفارق 9 نقاط عن ميلان أقرب منافسيه.