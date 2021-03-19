قائمة هولندا - إعلان يُشبه إسبانيا.. واسمان جديدان ينضمان لكتيبة دي بور

سار المنتخب الهولندي على خطى نظيره الإسباني في إعلان القائمة التي تستعد لبدء تصفيات كأس العالم 2022.

المنتخب الإسباني مؤخرا صار يعتمد على الدعايا قبل إعلان قائمته، إذ ظهرت أسماء اللاعبين التي يختارها لويس إنريكي على لوحة أرقام سيارة أو كمامات أو QR كود.

هولندا استعانت بإعلان سيارات للإفصاح عن القائمة فرانك دي بور المدير الفني للطواحين.

ويلتقي المنتخب الهولندي مع تركيا ثم لاتفيا ثم جبل طارق في شهر مارس الجاري أيام 24 و27 و30 على التوالي.

ويأمل فرانك دي بور في مواصلة النتائج الجيدة بعد البداية الضعيفة، إذ خسر أول مباراة ثم تعادل في 3 قبل أن يحقق فوزه الأول على حساب البوسنة ثم بولندا في الدوري الأوروبي.

وتبدأ هولندا حملة العودة لكأس العالم بعدما غابت عن نهائيات كأس العالم 2018، وكذلك المرحلة النهائية لدوري الأمم الأوروبية 2021.

وانضم جيري دي جوست ظهير ماينز الألماني وريان جرافينبريتش لاعب وسط أياكس الهولندي لقائمة الطواحين لأول مرة.

وجاءت قائمة دي بور:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين (فالنسيا الإسباني) – تيم كرول (نورويتش سيتي الإنجليزي) – مارتن ستكلنبورج (أياكس)

الدفاع: باتريك فان انهولت (كريستال بالاس الإنجليزي) – داني بيلند (أياكس) – دينزيل دامفيريس (إيندهوفن) – ماتيس دي ليخت (يوفنتوس الإيطالي) – جيري سان جوست (ماينز الألماني) - كيني تيتي (فولام) – جويل فيلتمان (برايتون الإنجليزي) – أوين فيندال (ألكمار)

الوسط: دوني فان دي بيك (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – ريان جرافينبريتش (أياكس) – فرينيكي دي يونج (برشلونة الإسباني) – دافي كلاسين (أياكس) – مات دي رون (أتالانتا الإيطالي) – جورجينيو فينالدوم (ليفربول الإنجليزي)

الهجوم: ريان بابل (جالاتاسراي التركي) – ستيفن بيرجوس (فينورد) – ستيفن بيرجفاين (توتنام الإنجليزي) – لوك دي يونج (إشبيلية الإسباني) – ممفيس ديباي (أولمبيك ليون الفرنسي) – كالفن ستنجز (ألكمار).