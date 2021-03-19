قُرعة الدوري الأوروبي - نهائي إنجليزي محتمل.. وأياكس يواجه روما في دور الـ 8

أجريت قرعة مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2020-2021 من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية وشهدت مواجهات متوازنة.

وأبعدت القرعة مانشستر يونايتد وأرسنال عن بعضهما البعض، ما يعني إمكانية مشاهدة نهائي إنجليزي محتمل.

فيما ستكون قمة مباريات ربع النهائي بمواجهة تجمع أياكس الهولندي وروما الإيطالي.

وسحب الفرنسي جايل كيليتشي لاعب فرنسا وأرسنال الأسبق قرعة البطولة الأوروبية حتى المباراة النهائية.

مباريات دور ربع النهائي:

- غرناطة الإسباني × مانشستر يونايتد الإنجليزي

- أرسنال الإنجليزي × سلافيا براج التشيكي

- أياكس الهولندي × روما الإيطالي

- دينامو زغرب الكرواتي × فياريال الإسباني

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي: 8 أبريل والإياب: 15 أبريل.

مباريات نصف النهائي

الفائز من (غرناطة الإسباني × مانشستر يونايتد الإنجليزي) × الفائز من (أياكس الهولندي × روما الإيطالي)

الفائز من (دينامو زغرب الكرواتي × فياريال الإسباني) × الفائز من (أرسنال الإنجليزي × سلافيا براج التشيكي)

فيما تقام مباريات نصف النهائي 29 أبريل والإياب 5 مايو.

المباراة النهائية

ويستضيف ملعب جدانسك أرينا في بولندا المباراة النهائية في السادس والعشرين من مايو المقبل.