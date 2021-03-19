"فريق جيد يا أحمق".. رد غاضب من بيولي على سولشاير بعد نهاية قمة ميلان يونايتد

الجمعة، 19 مارس 2021 - 13:20

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

رفض ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان مصافحة أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عقب الخسارة في ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

والتقطت الكاميرات بيولي يغادر الملعب دون أن يصافح المدرب النرويجي الذي هَم للوصول للإيطالي بعد انطلاق صافرة النهاية.

ميلان ودع الدوري الأوروبي بعد التعادل الذهاب 1-1 والخسارة إيابا في سان سيرو 1-0.

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ووفقا لصحيفة "كوييري ديللو سبورت" الإيطالية فأن سولشاير ذهب لمصافحة بيولي قائلا: "أنتم فريق جيد".

لكن الإيطالي رد بشكل منفعل: "فريق جيد، أيها الأحمق، أنت لا شيء يا حمار! بل شقيقتك لديها فريق جيد".

وكان بيولي قد صرّح بعد نهاية اللقاء أن فريقه لا يستحق الخسارة، فيما أشاد سولشاير بأداء الروسونيري خرج التوديع المبكر.

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