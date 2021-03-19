"فريق جيد يا أحمق".. رد غاضب من بيولي على سولشاير بعد نهاية قمة ميلان يونايتد

رفض ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان مصافحة أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عقب الخسارة في ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

والتقطت الكاميرات بيولي يغادر الملعب دون أن يصافح المدرب النرويجي الذي هَم للوصول للإيطالي بعد انطلاق صافرة النهاية.

ميلان ودع الدوري الأوروبي بعد التعادل الذهاب 1-1 والخسارة إيابا في سان سيرو 1-0.

ووفقا لصحيفة "كوييري ديللو سبورت" الإيطالية فأن سولشاير ذهب لمصافحة بيولي قائلا: "أنتم فريق جيد".

لكن الإيطالي رد بشكل منفعل: "فريق جيد، أيها الأحمق، أنت لا شيء يا حمار! بل شقيقتك لديها فريق جيد".

Wow. Ending of Milan-Manchester United: Solskjaer told to Pioli “good team”. Possibly as sportsmanship. But possibly Pioli took it as patronising, and replied in Italian: “Good team this f**k, you as****e, donkey! your sister good team, your sister" pic.twitter.com/KxOygwZDfq — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 19, 2021

وكان بيولي قد صرّح بعد نهاية اللقاء أن فريقه لا يستحق الخسارة، فيما أشاد سولشاير بأداء الروسونيري خرج التوديع المبكر.