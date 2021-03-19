سولشاير: أي فريق سيفتقد لاعبا مثل بوجبا.. والأهم المحافظة على نظافة شباكك

أشاد أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد بالفارق الذي صنعه الفرنسي بول بوجبا في مشاركته أمام ميلان بالدوري الأوروبي.

الفرنسي شارك مع بداية الشوط الثاني وسجل هدف فوز الشياطين الحمر بعد 3 دقائق فقط، قائدا الفريق إلى ربع النهائي.

وقال سولشاير عبر شبكة "BT Sport": "نحن سعداء بالطبع، مررنا من مباراة صعبة للغاية أمام نادٍ رائع، وتفوقنا على الصعوبات".

وأضاف "تعطي نفسك فرصة الفوز بالمباراة عندما تحافظ على نظافة شباكك، دين هندرسون تصدى لكرات عديدة وأنا ممتن لدفاع كل اللاعبين".

وأشاد بالفرنسي "افتقدنا بول، غاب عن الفريق لشهرين، وأي فريق سيفتقد لاعبا مثل بوجبا، لاعب مهم للغاية لنا ويعطينا دفعة قوية، يقدم لنا فارق كبير لنا".

وأتم عن القرعة "هناك فرق كبيرة غادرت لكن التركيز سيصبح علينا الآن، في بطولة كأس بإمكان كل شيء أن يحدث، لكننا تأهلنا ونشعر بالثقة".

وتأهل مانشستر يونايتد، رفقة روما ودينامو زغرب وأرسنال وسلافيا براج وأياكس وغرناطة وفياريال إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.