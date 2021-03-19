ماركا: ريال مدريد يطالب هازارد بالصبر وعدم إجراء العملية الجراحية

أقنع ريال مدريد لاعبه البلجيكي إدين هازارد بعدم إجراء العملية الجراحية في الكاحل، عقب الحصول على نصحية المتخصصين.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

الدولي البلجيكي يؤمن أن حل إصاباته المتعددة في ريال مدريد سيكون إجراء العملية الجراحية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشعر هازارد بعدم الراحة والتي تسببت له في العديد من آلام العضلية، لكن طالبه ريال مدريد بالصبر والحصول على الوقت المناسب للتعافي، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وكان كريس فان كومبروج طبيب المنتخب البلجيكي قد أوضح سابقا أن إجراء هازارد للعملية الجراحية سيكون جيدا لتفادي غيابه عن كأس الأمم الأوروبية في الصيف المقبل.

إذ قال كومبروج في تصريحات نقلتها الصحيفة الإسبانية: "العملية قد تكون خيارا جيدا لاستعادة مرونة الكاحل".

وأضاف "لكن دون التدخل، أنصح بإجراءها في أسرع وقت ممكن حتى لا يضيع حلم اللعب في اليورو".

وأتم التقرير أن ريال مدريد يؤمن بأنه على البلجيكي التعافي ذهنيا وبدنيا من الموقف الصعب الذي مر به منذ انضمامه الموسم الماضي.

ولم يضع النادي الملكي موعدا نهائيا لعوده جناحه في انتظار تعافيه وشعوره بالثقة للعودة للملعب مجددا.

هازارد الذي تعرض لـ 11 إصابة منذ انضمامه لريال مدريد شارك الموسم الحالي في 14 مباراة بجميع المسابقات.