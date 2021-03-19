مواعيد مباريات الجمعة 19 مارس 2021.. مصطفى محمد وقرعة دوري الأبطال والدوري الأوروبي

الجمعة، 19 مارس 2021 - 10:19

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتاسراي

يخوض مصطفى محمد مباراته الأخيرة بقميص جالاتاسراي قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني، وقرعة بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأبرز ضمن أبرز أحداث اليوم الجمعة.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

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وتبدأ قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي على قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" في تمام الثانية عشر والنصف ظهرا.

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مصطفى محمد بقميص جالاتاسراي يستضيف ريزه سبور في الجولة 31 من الدوري التركي وتبدأ المباراة في السادسة مساءً، وغير مذاعة عربيا.

وفي الدوري الإنجليزي يفتتح فولام وليدز يونايتد الجولة الـ 29 في العاشرة مساءً في مباراة تُذاع على قناة "بي إن بريميوم 1 و2".

ويحل جنوى ضيفا على بارما في مباراة تذاع على "بي إن سبورتس 3" في العاشرة إلا الربع مساءً.

ويستضيف ريال بيتيس ضيفه ليفانتي في الجولة 28 من الدوري الإسباني وتُذاع على "بي إن سبورتس 1".

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مواعيد مباريات اليوم
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