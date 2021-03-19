النني: كان من المفترض أن نفوز أمام أولمبياكوس.. ونسعى للخروج بشباك نظيفة لاحقا

أبدى محمد النني لاعب وسط أرسنال عدم سعادته رغم التأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي رغم الخسارة من أولمبياكوس في إياب ثمن النهائي.

وخسر أرسنال أمام أولمبياكوس بهدف دون رد، لكنه تأهل بفضل نتيجة مجموع المباراتين 3-2.

وقال النني عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس": "غير سعداء بالأداء كان من المفترض أن نفوز، أولمبياكوس لم يكن لديهم شيئا ليخسروه، فيما لم نرد المخاطرة، في النهاية صعدنا ونسعى لتقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة".

وأضاف "لم نرد المخاطرة وخسارة الكرة في منتصف الملعب وهو ما أثر على الأداء، بينما ضغطوا بكل شيء لتسجيل الأهداف".

وعن ثلاثية وسط الملعب التي بدأت المباراة مع شاكا وسيبايوس أوضح وجهة نظر ميكيل أرتيتا المدير الفني، قائلا: "كان التفكير في الزيادة العددية والسيطرة على منتصف الملعب أكثر".

وأردف عن عدم الخروج بشباك نظيفة في آخر 11 مباراة "الجميع أصبح يشاهد منافسيه عن قرب، نتمرن كثيرا على الخروج بشباك نظيفة وهو شيء مهم نسعى لتعديله المباريات المقبلة".

وأتم "نستعد لمواجهة وست هام بدءا من اليوم، دربي آخر وخارج الأرض بعد مواجهة توتنام، لو فزنا في الدربي المقبل ستكون دافع للفريق بعد العودة من التوقف الدولي".

النني شارك أساسيا في المباراة وخرج في الدقيقة 57 وحل بدلا منه الغاني توماس بارتي.

وكان النني قد سجل هدف الجنزر الثالث في الذهاب ساهم في تفوق أرسنال على الفريق اليوناني.