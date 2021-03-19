عندما تخطئ لن يرحمك بوجبا.. مانشستر يونايتد يقصى ميلان من الدوري الأوروبي

خطف مانشستر يونايتد بطاقة التأهل أمام ميلان في سان سيرو بالفوز بهدف دون مقابل في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

عندما تخطئ لن يرحمك بول بوجبا، الفرنسي صاحب هدف اللقاء الوحيد ساهم في تأهل الشياطين الحمر بعد انتهاء لقاء الذهاب بهدف لكل فريق في أولد ترافورد.

هدف أول لبوجبا في شباك ميلان وعلى ملعب سان سيرو منذ موسم 2015-16 عندما كان يرتدي قميص يوفنتوس، حينها قاد السيدة العجوز للفوز 2-1 على الروسونيري.

وواصل ميلان سجله السلبي على ملعب سان سيرو مؤخرا، إذ لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة في آخر 7 مباريات (خسر 4 وتعادل 2 وفاز 1)

فيما واصل مانشستر يونايتد نتائجه المميزة خارج قواعده منذ الخسارة من ريد بول لايبزج في دوري الأبطال بدور المجموعات.

الشياطين الحمر لم يخسروا في آخر 13 مباراة لهم بجميع المسابقات خارج قواعدهم، ولم تهتز شباك الفريق في آخر 5 مباريات خارج أرضه.

وسينتظر مانشستر يونايتد قرعة ربع النهائي لمعرفة منافسه والمقرر إقامتها غدا الجمعة في الواحدة ظهرا.



































التشكيل

بدأ ميلان بالإسباني سامو كاستييخو في الهجوم لتعويض غياب أنتي ريبيتش ورافائيل لياو، فيما بقى زلاتان إبراهيموفيتش على الدكة بعد تعافيه من الإصابة.

فيما استعان أولي جونار سولشاير بماركوس راشفورد العائد من الإصابة في الهجوم وإلى جواره ماسون جرينوود ودانييل جيمس.

التشكيل - كاستييخو يقود هجوم ميلان.. وراشفورد أساسي لـ مانشستر يونايتد pic.twitter.com/CCRx6ijdHn — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 18, 2021

وصف المباراة

في الدقيقة 15 بدأت الفرص تلوح لكلا الفريقين، فرانك كيسي سدد كرة قوية تصدى لها دين هندرسون حارس يونايتد بثبات.

وبعد 5 دقائق حاول ماركوس راشفورد تهديد مرمى ميلان لكن تسديدته ارتطمت بأقدام المدافعين.

الدقائق التالية شهدت محاولات من كلا الفريقين لكنها افتقدت اللمسة الأخيرة.

وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول عاد ميلان لتهديد مرمى هندرسون بتسديدة أرضية قوية من أليكسيس سايليميكرس لكن الحارس الإنجليزي أبعدها لركنية.

وفي الدقيقة 45 كاد أن يتقدم الروسونيري في النتيجة بمرتدة سريعة من الجهة اليمنى بقيادة سايليميكرس الذي أرسل عرضية إلى رادي كرونيتش لكن تسديدة البوسني مرت بجوار القائم، وأطلق مباشرة الحكم فيليكس برايتش صافرة نهاية الشوط الأول.

بوج بوم

أولي جونار سولشاير أشرك بول بوجبا بدلا من ماركوس راشفورد في بداية الشوط الثاني.

الفرنسي رده جاء سريعا في الدقيقة 48 مستغلا عرضية قوية فشل دفاع ميلان في ابعادها وتشتيت خاطئ من سواليهو ميتي ليسدد مباشرة في المرمى من داخل منطقة الست ياردات في شباك دوناروما معلنا التقدم للشياطين الحُمر.

بعد دقيقتين تسلم الجناح البلجيكي بينية داخل منطقة الجزاء وسدد لكن كرته تصدى لها هندرسون في الدقيقة 50.

ستيفانو بيولي أجرى تغييرين بنزول زلاتان إبراهيموفيتش وديوجو دالوت بدلا من سامو كاستييخو وبيير كالولو في الدقيقة 63.

حاول ميلان لإدارك التعادل، في الدقيقة 72 أرسل هاكان عرضية إلى كيسي الذي سدد رأسية بعيدة عن المرمى.

وبعد دقيقتين كاد إبراهيموفيتش أن يسجل هدف التعادل برأسية من عرضية هاكان لكن هندرسون تصدى لها وأبعدها لركنية.

وفي الدقيقة 77 هدد برونو فيرنانديش مرمى ميلان بركلة ثابتة من على بُعد 30 مترا لكن كرته تصدى لها دوناروما على مرتين.

وكاد بوجبا أن يسجل الهدف الثاني له لكن رأسيته من عرضية دانييل جيمس مرت أعلى من عارضة الروسونيري في الدقيقة 88.

دقائق أخيرة لم تسفر عن أي جديد ليودع ميلان ويتأهل الشياطين الحمر بنتيجة 2-1 في مجموع اللقائين.