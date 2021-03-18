مورينيو يهاجم لاعبيه: من المؤسف إن الفريق "المقاتل" الذي انتصر ليس فريقي

الخميس، 18 مارس 2021 - 23:42

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

شن جوزريه مورينيو هجوما قويا على لاعبي توتنام بعد الخسارة أمام دينامو زغرب.

توتنام ودع بطولة الدوري الأوروبي بعد الخسارة أمام دينامو زغرب بثلاثية في إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وقال مورينيو في تصريحات لقناة BT sport عقب اللقاء: "إذا استثنينا آخر 10 دقائق من الوقت الإضافي، حيث بدأنا نهاجم ونهدر الفرص لإنقاذ التأهل. فخلال 90 دقيقة، والوقت الإضافي الأول، كان هناك فريقا واحدا يقاتل داخل الملعب لإدراك الفوز".

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وأضاف "أما فريقي، فلم يبدو كأنهم يلعبون مباراة هامة. وبالنسبة لي واحتراما لمسيرتي الاحترافية، فإن كل مباراة هي مباراة هامة، والأمر نفسه بالنسبة لمشجعي توتنام في المنازل، أعتقد أنهم يعتبرون كل مباراة هامة".

مورينيو أتبع "ذهبت لغرفة ملابس دينامو زغرب بعد المباراة وأثنيت عليهم. من المؤسف أن الفريق الذي فاز ولعب بهذه الروح ليس فريقي، في حين أن فريقي لم يحضر اللقاء".

واستمر "لا أتحدث عن أساسيات كرة القدم، بل عن مبادئ الحياة نفسها بأن علينا احترام وظائفنا، وتقديم أفضل ما لدينا".

المدرب البرتغالي أكمل "كرة القدم ليست فقط عن قدرات اللاعبين. الأساس في كرة القدم هو طريقة تعامل اللاعبين معها أيضا. ولقد هزمونا اليوم في ذلك".

وواصل "فريقي لم يبدو بأنه يلعب مباراة هامة. إن كان الأمر كذلك بالنسبة لأيا منهم، فهو ليس كذلك بالنسبة لي".

الاستثنائي استرسل "في عديد من المناسبات، لا أتشارك مخاوفي مع اللاعبين. اليوم وبخلاف ذلك، حذرت اللاعبين بين الشوطين من احتمالية توديع البطولة والنتيجة كانت على تعادل سلبي. حذرتهم مجددا قبل الوقت الإضافي".

وأتم "شرحت للاعبين خطورة أورسيتش وكيف عليهم أن يتعاملوا معه. في المباراة وجدته يسجل الأهداف الثلاثة، ولاعبيني يشاهدونه فقط. أهنئه على أداءه".

ميسلاف أورسيتش سجل أهداف دينامو زغرب الثلاث في شباك توتنام. ليتأهل دينامو زغرب إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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