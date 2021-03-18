ملحمة كرواتية أمام أعين مورينيو.. هاتريك أورسيتش يٌكمل عودة دينامو زغرب أمام توتنام

الخميس، 18 مارس 2021 - 22:54

كتب : FilGoal

ميسلاف أورسيتش يحتفل بهدف دينامو زغرب الثالث في توتنام

إن كانت بطولة الدوري الأوروبي هي كل ما تبقى لـ جوزيه مورينيو في الموسم، فقد ودع البطولة الآن.. واسم نيناد بجيليسيا سيٌخلد في أذهان سكان زغرب.

تأهل دينامو زغرب إلى ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي على حساب توتنام بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

وفاز دينامو زغرب على توتنام بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "ماكسيمير"، في إياب دور الـ16 من البطولة.

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سجل ميسلاف أورسيتش ثلاثة أهداف لـ دينامو زغرب في اللقاء.

قبل المباراة

مباراة الذهاب كانت بإدارة مورينيو أمام زوران ماميتش، لكن ماميتش حٌكم عليه بالسجن قبل أيام، ليكون نيناد بجيليسيا مدربا للفريق اليوم.

التشكيل

جوزيه مورينيو بدأ اللقاء بالتشكيل الأساسي. هوجو لوريس حرس المرمى، وهاري كين قاد الهجوم. ومن خلفه لوكاس مورا، وإيريك لاميلا، وديلي ألي.

وصف المباراة

شوط المباراة الأول سار حسبما أراد جوزيه مورينيو. انتهى سلبيا وبأقل الأضرار.

وفي الشوط الثاني، كانت بداية الحراك.

جاريث بيل شارك بدلا من إريك لاميلا في الدقيقة الـ60.

وفورا جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ62 عن طريق ميسلاف أورسيتش وبشكل رائع. تصويبة R2 من على حدود منطقة الجزاء، سكنت المقص الأيسر لـ هوجو لوريس.

هنا تدخل مورينيو مجددا في الدقيقة الـ68. شارك جيوفاني لو سيلسو، وتانجوي ندومبيلي بدلا من ديلي ألي، وهاري وينكس.

نيناد بجيليسيا تدخل أيضا. وشارك إيايي بيليف أتيموين بدلا من كريستيان ياكيتش في الدقيقة الـ75.

وكان التغييرين الثاني والثالث في الدقيقة الـ81 بدخول مارين ليوفاك بدلا من بارتول فرانيتش، و ماريو جافرانوفيتش بدلا من لوفرو ماجير.

الهدف القاتل

ضغط دينامو زغرب تواصل في الدقائق الأخيرة، وبالفعل أدرك أورسيتش الهدف الثاني في الدقيقة الـ83. عرضية أرضية من إيايي بيليف أتيموين، قابلها أورسيتش بلمسة في المرمى مسجلا الثاني.

هدف يعني لجوء الفريقان إلى الوقت الإضافي..

مورينيو تدخل لإنقاذ الموقف، فشارك كارلوس فينيسوس بدلا من لوكاس مورا في الدقيقة الـ85.

وكاد توتنام بالفعل ينقذ الموقف في الدقيقة الـ88 بعد رأسية من هاري كين في المرمى، لكن المدافع كيفين كاثرين أنقذ الكرة من على خط المرمى، لينتهي الوقت الأصلي بفوز دينامو زغرب بهدفين. نفس نتيجة الذهاب.

الوقت الإضافي

توتنام بدأ الوقت الإضافي بتبديل جديد، ودخول سيرخيو ريجولين بدلا من بن ديفيز.

واستمر تألق أورسيتش. المهاجم الكرواتي سجل الثالث في الدقيقة الـ106 من تصويبة بعيدة المدى في مرمى هوجو لوريس.

مورينيو تدخل مجددا، وشارك ستيفين بيرجوين بدلا من سيرجي أورييه في الدقيقة الـ107.

وكاد توتنام يسجل هدف التأهل في الدقيقة الـ115. انطلاقة من بيرجوين ثم تمريرة إلى فينيسيوس جونيور. فينيسوس أخطأ الكرة لتصل إلى هاري كين، والإنجليزي سدد في المرمى بالفعل، لكن دومينيك ليفاكوفيتش حارس المرمى عاد وأنقذ الكرة في اللحظة الأخيرة. الكرة ارتدت إلى هاري كين الذي استدار وسدد مجددا، لكن الدفاع استبسل أمامه وأنقذها.

ووسط هجوم توتنام للتعويض، كاد دينامو زغرب يقتل المباراة في الدقيقة الـ121 عن طريق لوكا إيفانسيتش الذي انفرد بالمرمى وحاول مراوغة لوريس، لكن الحارس الفرنسي تدخل وأنقذ الكرة من أمامه، لينتهي اللقاء بفوز دينامو زغرب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

في مباريات أخرى، تأهل روما على حساب شاختار دونيتسك بعد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.

وتأهل غرناطة على حساب مولده بعد الفوز بـ ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

الدوري الأوروبي توتنام دينامو زغرب
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