اسكواش - نور الشربيني تتوج بلقب بطولة بلاك بول لأول مرة

حصدت نور الشربيني لقب بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش لأول مرة في تاريخها.

وأنهت نور لعنة اللقب، إذ حصدت لقبها الأول في النهائي الثالث لها من 4 نسخ أقيمت للبطولة.

وتفوقت نور الشربيني على الأمريكية أماندا صبحي في المباراة النهائية بالفوز بـ 3 أشواط مقابل شوط.

واستغرقت المباراة النهائية 42 دقيقة وتفوقت نور في الأشواط بواقع، 13-11 و11-5 و6-11 و11-7.

النسخة الرابعة تصل مجموع جوائزها لـ 175 ألف دولار أمريكي.

Congratulations to our 2021 CIB PSA Black Ball Squash Open Platinum Champion .... @noursherbini !!#ThirdTimeLuckyhttps://t.co/32EFyUiPc0 pic.twitter.com/OsCw9QhX6a — Black Ball Squash (@BlackBallSquash) March 18, 2021

وكانت نور الشربيني قد وصلت إلى النهائي في أول نسختين وحصلت على الوصافة في المرتين.

خسرت نور الشربيني النهائي الأول أمام رنيم الوليلي بينما خسرت في المرة الثانية أمام هانيا الحمامي.

وتتصدر نور الشربيني التصنيف العالمي للشهر الخامس على التوالي.

وتنطلق منافسات بطولة بلاك بول في مصر للرجال بداية من الغد 19 مارس إلى 25 من الشهر نفسه.