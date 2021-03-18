اسكواش - نور الشربيني تتوج بلقب بطولة بلاك بول لأول مرة

الخميس، 18 مارس 2021 - 22:23

كتب : محمد سمير

نور الشربيني - بطلة بلاك بول 2021

حصدت نور الشربيني لقب بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش لأول مرة في تاريخها.

وأنهت نور لعنة اللقب، إذ حصدت لقبها الأول في النهائي الثالث لها من 4 نسخ أقيمت للبطولة.

وتفوقت نور الشربيني على الأمريكية أماندا صبحي في المباراة النهائية بالفوز بـ 3 أشواط مقابل شوط.

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واستغرقت المباراة النهائية 42 دقيقة وتفوقت نور في الأشواط بواقع، 13-11 و11-5 و6-11 و11-7.

النسخة الرابعة تصل مجموع جوائزها لـ 175 ألف دولار أمريكي.

وكانت نور الشربيني قد وصلت إلى النهائي في أول نسختين وحصلت على الوصافة في المرتين.

خسرت نور الشربيني النهائي الأول أمام رنيم الوليلي بينما خسرت في المرة الثانية أمام هانيا الحمامي.

وتتصدر نور الشربيني التصنيف العالمي للشهر الخامس على التوالي.

وتنطلق منافسات بطولة بلاك بول في مصر للرجال بداية من الغد 19 مارس إلى 25 من الشهر نفسه.

اسكواش نور الشربيني بلاك بول
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