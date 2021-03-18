حوار في الجول – فادي فريد يتحدث عن سر فاعليته أمام المرمى وما يفعله ليعود للأهلي

من 6 محاولات ناجحة بين القائمين والعارضة؛ سجل فادي فريد 4 أهداف مع البنك الأهلي في الدوري المصري.

أداء كان سببا في أن ينضم فادي فريد لقائمة المنتخب الأوليمبي في التجمع الدولي المقبل.

FilGoal.com تحدث مع فادي فريد عن تطور مستواه في الموسم الحالي وسر تحويل الفرص لأهداف.

في البداية قال فادي فريد: "أجتهد دائما وأحاول التطوير من نفسي. أتدرب كثيرا بشكل فردي ولهذا التسجيل يكون أسهل حين أحصل على فرصة أمام المرمى".

وأضاف "أجتهد وأحافظ على تركيزي وأتواجد دائما في قائمة الهدافين فلماذا لا أفوز بجائزة الهداف؟ فالكرة تعطي المجتهد".

في الموسم الماضي تدرب تحت قيادة مجدي عبد العاطي وأحمد كشري في أسوان. الثنائي الذي لعب في قلب الهجوم قبل التحول للتدريب كان لهما دورا في تطوير قدرات فادي فريد.

يقول فريد: "مجدي عبد العاطي له فضل كبير علي في الموسم الماضي. طور قدراتي على المرمى، كذلك أيضا محمد يوسف وخالد جلال في البنك الأهلي".

وشرح "مجدي عبد العاطي كان يقول لي دائما: حين ترسل لك كرة عرضية؛ يجب أن تتحرك نحو القائم القريب، وأن المهاجم يجب أن يكون دائم الحركة في منطقة الجزاء".

وتابع "أما كشري كان يقول لي: حين تقترب من المرمى يجب أن تكون هادئا، ولا تستخدم القوة في التسديد".

وأوضح "مجدي عبد العاطي وكشري كان يضعان لي علامات في المرمى، لكي أسدد بها، وإذا فشلت في إصابتها فلا تحتسب هدفا".

هذه النصائح جعلت فادي فريد لا يسجل فحسب، بل أن تكون أهدافه ضمن الأفضل في كل جولة مثل هدفه في سيراميكا كليوباترا وهدفه في سموحة.

اليكم أفضل ٥ أهداف سُجلت فى الاسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز ⚽ 1️⃣ أحمد سمير 2️⃣ فادي فريد 3️⃣ والتر بواليا 4️⃣ رزاق سيسيه 5️⃣ كريم طارق برأيكم من صاحب أفضل هدف؟ 🤔 pic.twitter.com/mQ4uaym5F8 — WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 20, 2020

اليكم أفضل ٥ أهداف سُجلت فى الاسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز ⚽ 1️⃣ وليد سليمان 2️⃣ إمام عاشور 3️⃣ رمضان صبحي 4️⃣ فادي فريد 5️⃣ باسم مرسي برأيكم من صاحب أفضل هدف؟ 🤔 pic.twitter.com/rzl9RxVXM3 — WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 16, 2021

وبالنظر للأرقام نجد أن فادي فريد فاز بـ18 كرة هوائية وخسر 12.

وعن تفوقه في الكرات الهوائية، قال: "حين تلعب الكرة من الخلف، أضع نظري عليها، وأتمركز بعيدا عن المدافع وأحاول ألا أتمركز بالقرب منه، ثم أختار التوقيت المناسب للقفز بعد أن أركض 3-4 خطوات".

وشرح "هذه الخطوات تجعلني أقفز أعلى من المدافع بالإضافة لأن الحركة تجعل المدافع لا يستطيع مراقبتي".

واستقبل فريد الكرة من زملائه 214 مرة، كانت كلها صحيحة بدقة 100%. فما السر؟

يُجيب فريد "هذا يرجع لتأسيسي في قطاع الناشئين بالأهلي. سامي قمصان كان مدربي في فريق 16 عاما، وكان أكثر من عمل معي لتطوير هذه الجزئية، وكنت أتدرب على استلام الكرة في أكثر من موقف، وكيف اتسلم بقدمى اليمنى وأمرر باليسرى والعكس".

وعن مشاركته مع أحمد علي كامل في خط هجوم الفريق والنصائح التي يُفيده بها مهاجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، قال: "يتحدث معي دائما في المران ومع المهاجمين عموما عن كل شيء وإذا كان هناك أخطاء نقوم به في المباريات".

واستمر "اللعب معه يجعلك تكون في قمة تركيزك لكي تثبت نفسك، لكننا لعبنا سويا في 5-6 مباريات والانسجام بيننا كان عليا".

وحول المنافسة على مركز أساسي في المنتخب الأوليمبي مع مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن، قال: "المهاجم أرقام، والمنافسة بيننا شرسة بسبب تميزهم. أقدم كل ما لدي وأرجو تقديم مستوى يجعلني أتواجد في أولمبياد طوكيو".

وقبل انتقاله للبنك الأهلي، كان قريبا من الللعب للإسماعيلي قبل أن تتوقف الصفقة.

ليوضح "لم أرفض عرض الإسماعيلي لكن عرض البنك الأهلي المالي كان أفضل لأسوان".

وعن رغبته في العودة للأهلي مجددا، قال: "أبذل كل جهدي للعودة للفريق، وبعد نهاية المران الجماعي أتدرب بشكل فردي خارج النادي، وأحرم نفسي من العديد من الأشياء".

ووضح "لاعب الكرة يُحرم نفسه من أشياء عديدة، مثل رؤية أصدقائه باستمرار، وألا يبذل مجهودا كبيرا في يومه العادي بعيدا عن التدريب حتى لا يتعرض للإصابة".

وواصل "كما أننا لا أتناول كل ما يحلو لي من الطعام وأركز على الغذاء الصحي بشكل أكبر".

وأتم "الابتعاد عن السهر؟ أمر طبيعي. السهر لن يجعلني أتمرن جيدا في المران الصباحي".

وسجل فادي فريد 4 أهداف ليس من بينهم أي كرات ثابتة، أكثر من نسبة أهدافه المتوقعة (xG) والتي لبغت 2.14 هدفا، خلال 842 دقيقة مع البنك الأهلي في الموسم الحالي.