هدف العربي لم يكن كافيا.. أرسنال يهرب من فخ أولمبياكوس بمشاركة النني

فاز أولمبياكوس على أرسنال بهدف على ملعب الإمارات في إياب دور الـ16 للدور الأوروبي، لكنه لم ينجح في الظفر بطاقة التأهل.

وسجل يوسف العربي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51.

لكن فوز أولمبياكوس لم يكن كافيا لكي يتأهل للدور التالي، بعد خسارته في اليونان بنتيجة 3-1.

ليضمن أرسنال مقعده في الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي.

ويعد هدف يوسف العربي هو الثالث له على التوالي في أخر 3 مواجهات ضد أرسنال.

التشكيل

بدأ ميكيل أرتيتا بـ محمد النني في وسط الملعب بينما عاد بيير إيميريك أوباميانج للتشكيل الأساسي بعدما غاب عن مباراة توتنام بسبب أسباب تأديبية.

وصف المباراة

تبادل الفريقين السيطرة على مجريات المباراة في البداية.

أولى فرص المباراة كانت عن طريق نيكولاس بيبي الذي رواغ خوسيه سا وسدد لكن سقراطس –لاعب أرسنال السابق- أبعد الكرة إلى ركنية.

بعدها مباشرة تألق بيرند لينو وتصدى لانفراد صريح من يوسف العربي الذي تلقى كرة طولية وتسلمها وانطلق نحو المرمى لكن الحارس الألماني وقف له وحول تسديدته لركنية.

وسدد أوباميانج كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت فوق العارضة لينتهي الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ضغط الفريق اليوناني بقوة بحثا عن تسجيل هدف أول.

وأرسل جيورجوس ماسوروس كرة عرضية أرضية حولها العربي بقوة في المرمى ليتجرم ضغط أولمبياكوس.

وعقب الهدف قام أرتيتا بتغيير النني والدفع بـ توماس بارتي.

بعدها سدد بيبي كرة نحو المرمى بقوة لكن إيميل سميث رو وقف أمام الكرة ليمنع على فريقه فرصة التعادل ويبعدها عن مرمى الفريق اليوناني.

وكاد أوديجارد أن يسجل التعادل بكرة من على حدود منطقة الجزاء لكنه سددها دون دقة لتبتعد الكرة عن المرمى.

وحاول بيبي مجددا وسدد كرة ضعيفة تصدى لها الحارس بسهولة.

وأهدر أوباميانج أسهل فرص أرسنال في اللقاء بعدما انفرد من وسط الملعب لكنه سدد برعونة بقدمه اليسرى لتخرج الكرة وتمر بجوار القائم الأيسر.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه أوسينو با الذي سدد الكرة في اتجاه الحكم بعد احتساب مخالفة لأرسنال؛ لينال البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة ويغادر في الدقيقة 83.

وفشل أوباميانج مجددا في تسجيل التعادل بعدما حول عرضية جابريال مارتينيلي بكعب قدمه باتجاه خوسيه سا لتعود لها مجددا ويسددها فوق العارضة لتنتهي المباراة بفوز أولمبياكوس وتأهل أرسنال.

وتقام قرعة الدور المقبل للدوري الأوروبي، يوم الجمعة المقبل.