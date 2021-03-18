انتهت الدوري الأوروبي - ميلان (0) (1) مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

المباراة تقام على ملعب سان سيرو بعدما انتهت مباراة الذهاب في أولد ترافورد بالتعادل 1-1.

ويحتاج ميلان للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لحصد بطاقة التأهل لربع النهائي.

فيما يتيح الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1 الفرصة ليونايتد لخطف بطاقة التأهل.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت.. يونايتد إلى ربع النهائي

ق 88: عرضية من جيمس ورأسية من بوجبا تعلو عارضة دوناروما.

ق 77: ركلة ثابتة من على بُعد 30 مترا يسددها برونو مباشرة على مرمى دوناروما الذي يتصدى لها على مرتين.

ق 74: عرضية متقنة إلى إبراهيموفيتش ورأسية قوية تصدى لها هندرسون ببراعة وأبعدها لركنية.

ق 72: نزول براهيم دياز بدلا من رادي كرونيتش.

ق 72: عرضية من هاكان يرتقى لها كيسي لكن رأسيته بعيدة عن المرمى.

ق 63: تغييران لميلان بنزول إبراهيموفيتش ودالوت بدلا من كاستييخو وكالولو.

ق 50: محاولة من سايليميكرسل لتسجيل التعادل من داخل منطقة لكن تسديدته يبعدها هندرسون.

ق 48: جووول أول لبوجبا.. الفرنسي يستغل تخبط دفاع ميلان ويسدد من داخل منطقة الست ياردات في شباك دوناروما.

ق 46: مشاركة بول بوجبا مع بداية الشوط الثاني بدلا من ماركوس راشفورد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: مرتدة سريعة من ميلان وعرضية من سايليمكريس إلى كرونيتش الذي سدد كرة بجوار القائم.

ق 40: تسديدة من خارج منطقة الجزاء من أليكسيس سايليميكرس يبعدها هندرسون لركنية.

ق 30: محاولات من كلا الفريقين غير مكتملة ينقصها اللمسة الأخيرة.

ق 20: تسديدة من ماركوس راشفورد ترتطم بمدافعي ميلان دون خطورة.

ق 15: تسديدة قوية من فرانك كيسي يتصدى لها دين هندرسون بثبات.

بداية اللقاء