التشكيل - كاستييخو يقود هجوم ميلان.. وراشفورد أساسي لـ مانشستر يونايتد

يقود الإسباني صامويل كاستييخو هجوم ميلان أمام مانشستر يونايتد في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

المباراة تقام على ملعب سان سيرو بعدما انتهت مباراة الذهاب في أولد ترافورد بالتعادل 1-1.

ويجلس زلاتان إبراهيموفيتش عقب تعافيه من الإصابة، ويتواجد الجزائري إسماعيل بن ناصر بجواره.

فيما يقود ماركوس راشفورد خط هجوم مانشستر يونايتد وبجواره ماسون جرينوود ودانييل جيمس.

ويتواجد الفرنسي بول بوجبا على مقاعد بدلاء الشياطين الحمر.

وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: بيير كالولو – سيمون كايير – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: سوالهيو ميتي – فرانك كيسي

أمامهم: أليكسيس سايليمكيرس – هاكان تشالهان أوجلو – رادي كرونيتش

الهجوم: سامو كاستييخو

فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دين هندرسون

الدفاع: لوك شاو - فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – آرون وان بيساكا

الوسط: فريد – برونو فيرنانديش – سكوت ماكتوميناي

الهجوم: دانييل جيمس – ماسون جرينوود – ماركوس راشفورد

ويحتاج ميلان للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لحصد بطاقة التأهل لربع النهائي.

فيما يتيح الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1 الفرصة ليونايتد لخطف بطاقة التأهل.