التشكيل - كاستييخو يقود هجوم ميلان.. وراشفورد أساسي لـ مانشستر يونايتد

الخميس، 18 مارس 2021 - 21:02

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - ميلان

يقود الإسباني صامويل كاستييخو هجوم ميلان أمام مانشستر يونايتد في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

المباراة تقام على ملعب سان سيرو بعدما انتهت مباراة الذهاب في أولد ترافورد بالتعادل 1-1.

ويجلس زلاتان إبراهيموفيتش عقب تعافيه من الإصابة، ويتواجد الجزائري إسماعيل بن ناصر بجواره.

أخبار متعلقة
قبل العودة.. ماسيمو أودو ومعلق سكاي يحكيان لـ في الجول كواليس قمة ميلان ويونايتد في 2007 تأكد غياب كافاني عن مواجهة يونايتد وميلان مؤتمر راشفورد: لن نكون سعداء سوى بالفوز بالدوري الأوروبي.. نريد السيطرة على مواجهة ميلان سولشاير: سأواجه ميلان بفريق أقوى مع عودة الخماسي المصاب

فيما يقود ماركوس راشفورد خط هجوم مانشستر يونايتد وبجواره ماسون جرينوود ودانييل جيمس.

ويتواجد الفرنسي بول بوجبا على مقاعد بدلاء الشياطين الحمر.

وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: بيير كالولو – سيمون كايير – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

الوسط: سوالهيو ميتي – فرانك كيسي

أمامهم: أليكسيس سايليمكيرس – هاكان تشالهان أوجلو – رادي كرونيتش

الهجوم: سامو كاستييخو

فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دين هندرسون

الدفاع: لوك شاو - فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – آرون وان بيساكا

الوسط: فريد – برونو فيرنانديش – سكوت ماكتوميناي

الهجوم: دانييل جيمس – ماسون جرينوود – ماركوس راشفورد

ويحتاج ميلان للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي لحصد بطاقة التأهل لربع النهائي.

فيما يتيح الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1 الفرصة ليونايتد لخطف بطاقة التأهل.

ميلان مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أفشة وياسر إبراهيم في التشكيل المثالي للجولة الرابعة من دوري الأبطال دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التشكيل - كاستييخو يقود هجوم ميلان.. وراشفورد أساسي لـ مانشستر يونايتد 20 دقيقة | أوروبا
"عودة للمنزل".. دي روسي ينضم للطاقم الفني لـ منتخب إيطاليا 53 دقيقة | الدوري الإيطالي
شريف إكرامي لـ في الجول: كل الاحترام لقرارات الجهاز الفني للمنتخب.. اختاروا حراس أكفاء ساعة | منتخب مصر
مؤتمر عماد عبد العزيز عن وضع الزمالك وقت توليه وحاليا.. ألعاب الصالات وكواليس رحيل باتشيكو ساعة | الدوري المصري
استراحة الدوري الأوروبي - أرسنال (0) (1) أولمبياكوس.. سميث رو يمنع التعادل ساعة | أوروبا
برونو فيرنانديش.. "مارادونا نوفارا" 2 ساعة | تقرير في الجول
تشكيل أرسنال – النني أساسي ضد أولمبياكوس.. وعودة أوباميانج 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك