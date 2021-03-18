"عودة للمنزل".. دي روسي ينضم للطاقم الفني لـ منتخب إيطاليا

أنضم دانييلي دي روسي نجم روما الأسبق للطاقم الفني لمنتخب إيطاليا والذي يقوده روبرتو مانشيني.

وأبدى دي روسي في وقت سابق رغبته في خوض مهمة التدريب، إذ ارتبط اسمه سابقا بتدريب فيورنيتنا مطلع الموسم الخالي.

وحصل الدولي الإيطالي على فرصة العمل في المنتخب الإيطالي كمدرب فني تحت قيادة مانشيني.

وقال دي روسي لموقع الاتحاد الإيطالي: "أنا فخور لبدء مسيرتي مع المنتخب الإيطالي، وأريد شكر جابريلي جرافينيا رئيس الاتحاد ومانشيني على ثقتهم فيّ ومنحي الفرصة".

وأضاف "سيكون من الرائع العودة إلى كوفرشيانو (مقر تدريبات منتخب إيطاليا) هذا يعني العودة للمنزل مع زملاء كُثر وأصدقاء، ولا أطيق الانتظار للبدء".

فيما علق روبرتو مانشيني قائلا: "سعيد لانضمام دي روسي للمجموعة، ومتأكد إنه سيضيف للاعبين الإضافة المهمة وآمل أن تكون التجربة الأولى له مفيدة لمستقبله".

دي روسي اعتزل في يناير 2020 بعدما خاض تجربة اللعب بقميص بوكا جونيورز الأرجنتيني.

القائد السابق لـ روما لعب مع الذئاب 616 مباراة، سجل خلالها 63 هدفا، وصنع 56.

مع الأتزوري خاض دي روسي 117 مباراة دولية بين 2004 و2017 سجل خلالها 21 هدفا، وكان ضمن الكتيبة المتوجة بكأس العالم 2006.

ويستعد منتخب إيطاليا لبدء تصفيات كأس العالم 2022، إذ يلتقي في التوقف الدولي الشهر الجاري مع أيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا.