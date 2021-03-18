مؤتمر عماد عبد العزيز عن وضع الزمالك وقت توليه وحاليا.. ألعاب الصالات وكواليس رحيل باتشيكو

كيف تسلمت اللجنة نادي الزمالك، وما هو وضع النادي حاليا. ما موقف ألعاب الصالات، ومن المسؤول عن رحيل جايمي باتشيكو.

اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أجاب عن الأسئلة السابقة وأكثر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر النادي، اليوم الخميس.

وكل ما يلي على لسان اللواء عماد عبد العزيز.

"الهدف من المؤتمر هو توضيح الحقائق. تم تكليف اللجنة من قبل وزارة الشباب والرياضة بناء على قرار بتشكيل لجنة قضائية لإدارة نادي الزمالك".

"وفقا للتكليف الوارد من الوزارة، فضلت اللجنة العمل عن التركيز مع مواقع التواصل الاجتماعي. اللجنة جاءت لمهمة محددة، وليس لها خصومة مع أي فرد".

الوضع وقت الوصول

"اللجنة عندما تولت المهمة، تعاملت مع الجميع باحترام، وتطالب الجميع بمعاملتها بالمثل. من يهاجم اللجنة لا يعلم المشاكل المالية والإدارية داخل النادي".

"استلمنا النادي يوم 27 ديسمبر الماضي وعملنا لمدة 75 يوما، وليس من المنطقي أن تصلح اللجنة موروثات قديمة من المجالس السابقة في هذه المدة".

"وقت تولينا إدارة النادي، كنا مطالبين بالتعاقد مع لاعبين جدد في يناير، ولكن نادي الزمالك كأنه النادي الوحيد الذي تتهافت عليه العروض، ووصلنا 11 عرضا للاعبين مختلفين بالنادي، وهذا يهدد استقرار فريق الكرة بالنادي".

إنجازات اللجنة

"الزمالك حرص على تجديد عقود محمود عبد الرحيم (جنش)، ويوسف إبراهيم (أوباما)، وأحمد فتوح، ومحمود عبد الرازق (شيكابالا)، وهناك من حاول تصدير المشاكل لنا".

"البعض يتهم اللجنة بالعمل تبعا لأجندات لأشخاص معينة، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة".

"الزمالك منقسم لجبهات، واللجنة تولت إدارة النادي وهو في أزمة، ومنذ أول يوم للجنة برئاسة المستشار الراحل أحمد البكري، كانت قيمة إجمالي المستحقات لفريق الكرة 152 مليون جنيه، ولم يتبرع أحد للنادي بمليم وهناك شخص أراد التبرع للزمالك بخمسة ملايين جنيها، ورفضنا ذلك ووجهنا له الشكر".

"أين نادي الزمالك خارجيا؟ أين الأكاديميات في الخارج؟ منذ 2004 ولم يتم إضافة أي شيء لنادي الزمالك. أين نحن منذ 15 عاما؟".

"تم سحب أرض أكتوبر أكثر من مرة في أوقات سابقة. اللجنة في أول ١٥ يوما لها في مهمتها، نجحت في توقيع بروتوكول توازن مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات الهندسية لتنفيذ فرع النادي والإستاد بالسادس من أكتوبر. وتم توقيع البروتوكول في حضور وزير الإنتاج الحربي".

"مشروع إنشاء فرع أكتوبر والإستاد سيستغرق ثلاث سنوات، وهذا الأمر لخدمة الزمالك. تمويل فرع أكتوبر والإستاد في حدود ٢ مليار جنية. الزمالك لن يدفع أي مليم في تأسيس الاستاد والفرع الجديد".

"هناك اتفاق يتم إبرامه حاليا، سيحصل الزمالك بمقتضاه على أموال بخلاف عدم تحمله تكاليف بناء الاستاد".

"أعمل من أجل مصلحة الكيان، وسيتم توقيع بروتوكول البدء في تنفيذ فرع أكتوبر والإستاد قريبا، وسيجني الزمالك ثمار هذا البروتوكول المحترم".

"عقدنا اتفاقية مع البنك الأهلي، وتم توقيعها بالفعل، لتسديد اشتراكات الأعضاء من عن طريق تطبيق على الهاتف المحمول".

"أتممنا دراسة ستٌعرض على الجهة الإدارية لتكوين وإنشاء شركة كرة القدم لنصل إلى العالمية. فور إنشاء هذه الشركة والموافقة عليها، المبلغ المتوقع دخوله والعائد للزمالك سيكون ٦٠٠ مليون جنية، كما تم طرح مزايدة على حقوق الزمالك الرقمية على الإنترنت".

"اللجنة أنهت أزمة العضويات التي كان عليها مشاكل كبيرة في الفترة الماضية عن طريق الشئون القانونية، ونبحث في الوقت الحالي أزمة عضوية هاني العتال، وكل فرد سيحصل على حقة".

"اللجنة فكرت أكثر من مرة في تقديم استقالتها، وأعضاء اللجنة لا يتمسكون بمناصبهم، وهم يعملون في أجواء غير صحية. ولكن احتراما وتقديرا للمسئولين، نحن نستمر في عملنا".

ألعاب الصالات

"أوجه تحية خاصة لفريق اليد بنادي الزمالك. الفريق له مستحقات متأخرة بقيمة 15 مليون جنيه منذ فترة طويلة وقبل وصولنا. صرفنا لهم 2.5 مليون جنيه فقط، ومع ذلك لا يتحدثون".

"فريق السلة لهم مستحقات بقيمة 12 مليون جنيه، وتم سداد 3 مليون جنيه. ونفس الأمر تقريبا لفريق الطائرة. نسعي لصرف مستحقات الألعاب الأخرى خلال الفترة المقبلة".

فريق الكرة

"اللاعوبن الذين خرجوا للإعارة كانوا بخطاب موقع من جايمي باتشيكو بالموافقة".

"أشكر باتشيكو ومساعديه، وأشكر أشرف قاسم، وعبد الحليم علي، ومدحت عبد الهادي على المجهود الذين قاموا به مع الفريق خلال الفترة السابقة، ولهم مني بشكل شخصي ومن اللجنة كل التقدير والاحترام. أشخاص ذو قيمه واحترام ومسؤولية".

"لم أطلب الإشراف على فريق كرة القدم. لو أردت ذلك لمنحتها لنفسي، فأنا رئيس اللجنة. لكن أنا لم أطلب من الأساسي لأن أمامي مسؤوليات أخرى".

"ما أثير عن وجود خلافات بين أعضاء لجنة إدارة الزمالك بسبب رحيل باتشيكو أمر من وحي الخيال، وشائعة مغرضة. هناك من يحاول أن يهد في كيان نادي الزمالك، وأطالبهم برفع أيديهم عن الكيان. وأطالب المحبين للزمالك بالاستمرار في دعم النادي".

"نحن في نادي الزمالك (على المشاع). أتمنى أن يكون التعامل في الزمالك بسرية لمرة واحدة".

العلاقة مع وزير الشباب والرياضة

"علاقتنا مع وزير الشباب والرياضة وطيدة، ويساند النادي دائما. ولكنه لم يتدخل من قريب أو بعيد في أي قرارات تتخذها اللجنة في عملها".

"فقط لجأت له بعد الحجز على حساب فرعي في بنك مصر، وتدخل الوزير وساعد النادي في التواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي وتم توقيع بروتوكول مع التأمينات وتم رفع الحجز".

"وزير الشباب والرياضة لم يتدخل في قرار إقالة باتشيكو، وأندهش من إقحامه في هذا الأمر".