انتهت في الدوري الأوروبي - أرسنال (0) (1) أولمبياكوس.. خسارة لا تعني الإقصاء لكتيبة أرتيتا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة أرسنال الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

ويبدأ محمد النني أساسيا بقميص أرسنال، فيما يغيب أحمد حسن كوكا عن صفوف الضيوف بسبب الإصابة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالفوز 3-1 للجنرز في اليونان.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــا.

نهاية المباراة

ق86: أوباميانج يفشل في تحويل عرضية مارتينيلي في المرمى بعدما لعبها بالكعب ليتصدى لها الحارس وتعود له ليسدد فوق العارضة

ق83: طرد أوسينو با بعد تليقه بطاقة صفراء إثر تسديده للكرة في اتجاه حكم اللقاء

ق80: أوباميانج يهدر انفرادا صريحا بالمرمى

ق78: بيبي يسجل كرة ضعيفة في يد الحارس

ق76: أوديجارد يسدد بطريقة غريبة من على حدود منطقة الجزاء ليطيح بالكرة بعيدا عن المرمى

ق60: بيبي يسدد كرة قوية باتجاه المرمى لكنها تصطدم بسميث رو لتبتعد عن المرمى

ق57: خروج النني وداني سيبايوس ونزول توماس بارتي ومارتن أوديجارد

ق51: جووول أول يوسف العربي

ق49: أولمبياكوس يبدأ الشوط الثاني بقوة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق24: أوباميانج يسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تعلو العارضة

ق19: لينو يتألق ويتصدى لهدف محقق من يوسف العربي

ق18: نيكولاس بيبي يرواغ الحارس لكن سقراطس يبعد تسديدته عن المرمى الخالي من حارسه

ق15: سيطرة متبادلة بين الفريقين في وسط الملعب

بداية المباراة