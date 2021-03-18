تشكيل أرسنال – النني أساسي ضد أولمبياكوس.. وعودة أوباميانج

الخميس، 18 مارس 2021 - 18:46

كتب : FilGoal

احتفال محمد النني بهدفه مع أرسنال ضد أولمبياكوس

يبدأ محمد النني لاعب أرسنال مباراة فريقه ضد أولمبياكوس على ملعب الإمارات في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي.

وأعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن تشكيل فريقه والذي شهد تواجد النني منذ البداية.

وعاد بيير إيميريك أوباميانج للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن مباراة توتنام لـ "أسباب تأديبية" حسب ما أوضح المدرب الإسباني لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

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ويلعب داني سيبايوس وجرانيت تشاكا بجوار النني في وسط الملعب.

وحافظ إيميل سميث رو على تواجده في التشكيل الأساسي.

ويغيب أحمد حسن كوكا عن تشكيل أولمبياكوس بسبب الإصابة التي لحقت به في مواجهة لاريسا بالدوري اليوناني.

وكان أرسنال قد تفوق في الذهاب بنتيجة 3-1، وهي المباراة التي شهدت تسجيل النني للهدف الثالث، بالإضافة لمشاركة كوكا كبديل.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

حارس: بيرند لينو.

الدفاع: كيران تيرني – جابريال – دافيد لويز – هيكتور بيليرين.

الوسط: محمد النني – داني سيبايوس – جرانيت تشاكا.

أمامهما: نيكولاس بيبي – إيميل سميث رو.

الهجوم: أوباميانج.

محمد النني أرسنال
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