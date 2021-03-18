مؤتمر كارتيرون: عدت للزمالك لأبني المستقبل.. ولم أرحل بسبب المال

أوضح باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي العائد لنادي الزمالك، سبب عودته للفريق، والسبب الحقيقي لرحيله عن الزمالك في الولاية الأولى.

وعقدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، وبحضور باتريس كارتيرون مدرب الفريق.

المدرب الفرنسي تحدث عن أسباب رحيله وعودته، وأهدافه الحالية مع الفريق.

وكل ما يلي على لسان كارتيرون في المؤتمر الصحفي.

"عدت للزمالك لأضع خطة للمستقبل، وسأبني النادي على أساسها. أشكر مجلس الإدارة علي الثقة، وأنهم منحوني السلطة والصلاحية لكي أختار كل شيء يخص الفترة المقبلة".

"لم أرحل عن الزمالك بسبب المال بكل تأكيد، ولو كان الأمر صحيحا لبقيت في التعاون وما عدت للزمالك. عدت للزمالك لأنني أحب هذا النادي حقا وأحب العمل مع هذا الفريق. كما أن الإدارة منحتني الصلاحيات لكي أقوم بكل شيء مع الفريق، ولكي أحقق الأهداف الموضوعة في الفترة المقبلة".

"عدت للزمالك لأبني فريق جاهز لحصد البطولات. تحدثت مع التعاون لأبقى معهم لموسمين ونبني فريقا قويا، لكنني تفاجأت بأنهم يريدون الاستغناء عني بعد شهرين".

"المجلس القديم لم يوفر لي الحماية في الزمالك، وتحدثت مع اللاعبين للظهور بمستوى أفضل، ولكن التدخلات التي كانت تحدث من الإدارة كانت تمنعي من تحقيق ما أريد".

"أريد أن أصل بالزمالك إلي المركز الأول، وهم حاليا في وضع أفضل في الدوري، وسأعمل مع الفريق في الفترة المقبلة للوصول إلى أفضل شيء".

"أنا حاليا لا أتواجد للحديث عن المجلس القديم والمشاكل المالية في النادي بوقت سابق، لكنني أحصل على فرصة جديدة مع النادي تحت قيادة مجلس جديد".

"الوصول بالزمالك إلى المركز الأول، وسأعمل حاليا مع الفريق في الفترة المقبلة للوصول لأفضل المراكز".

"طبيعتي الشخصية ليست التعليق على كل ما أفكر به لكنني جئت من أجل مرحلة جديدة. تحدث مع اللاعبين لتحقيق النجاح في الفترة المقبلة، وأعد الجماهير بالحصول على البطولات، والعمل الشاق، وأتمنى أن يشعر الجميع بعد فترة بالنتائج للمجهود الذي سأقوم به مع الفريق".

باتريس كاريتيرون قاد الزمالك في مباراة الترجي الأخيرة بعد عودته، وخسر الفريق في مصر بهدف.

خسارة أزمت موقف الزمالك في دوري أبطال إفريقيا أكثر وأكثر، إذ يحتاج الفريق للفوز في المباراتين المقبلتين، مع خسارة مولودية الجزائر للمباراتين، للتأهل إلى الدور التالي.