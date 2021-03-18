مؤتمر كارتيرون: عدت للزمالك لأبني المستقبل.. ولم أرحل بسبب المال

الخميس، 18 مارس 2021 - 18:40

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون - أسامة نبيه - الزمالك

أوضح باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي العائد لنادي الزمالك، سبب عودته للفريق، والسبب الحقيقي لرحيله عن الزمالك في الولاية الأولى.

وعقدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، وبحضور باتريس كارتيرون مدرب الفريق.

المدرب الفرنسي تحدث عن أسباب رحيله وعودته، وأهدافه الحالية مع الفريق.

أخبار متعلقة
مباشر مؤتمر لجنة إدارة الزمالك - عماد عبد العزيز: من يهاجمنا لا يعلم وضعية النادي وقت استلامه في حضور كارتيرون.. مؤتمر صحفي لـ الزمالك "لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي" أزمة الزمالك في إفريقيا – نادر السيد: اللاعبون هم المسؤولون.. وفرصة التأهل كبيرة مدرب المولودية: لن نلعب على التعادل ضد الزمالك الذي يظل فريقا جيدا

وكل ما يلي على لسان كارتيرون في المؤتمر الصحفي.

"عدت للزمالك لأضع خطة للمستقبل، وسأبني النادي على أساسها. أشكر مجلس الإدارة علي الثقة، وأنهم منحوني السلطة والصلاحية لكي أختار كل شيء يخص الفترة المقبلة".

"لم أرحل عن الزمالك بسبب المال بكل تأكيد، ولو كان الأمر صحيحا لبقيت في التعاون وما عدت للزمالك. عدت للزمالك لأنني أحب هذا النادي حقا وأحب العمل مع هذا الفريق. كما أن الإدارة منحتني الصلاحيات لكي أقوم بكل شيء مع الفريق، ولكي أحقق الأهداف الموضوعة في الفترة المقبلة".

"عدت للزمالك لأبني فريق جاهز لحصد البطولات. تحدثت مع التعاون لأبقى معهم لموسمين ونبني فريقا قويا، لكنني تفاجأت بأنهم يريدون الاستغناء عني بعد شهرين".

"المجلس القديم لم يوفر لي الحماية في الزمالك، وتحدثت مع اللاعبين للظهور بمستوى أفضل، ولكن التدخلات التي كانت تحدث من الإدارة كانت تمنعي من تحقيق ما أريد".

"أريد أن أصل بالزمالك إلي المركز الأول، وهم حاليا في وضع أفضل في الدوري، وسأعمل مع الفريق في الفترة المقبلة للوصول إلى أفضل شيء".

"أنا حاليا لا أتواجد للحديث عن المجلس القديم والمشاكل المالية في النادي بوقت سابق، لكنني أحصل على فرصة جديدة مع النادي تحت قيادة مجلس جديد".

"الوصول بالزمالك إلى المركز الأول، وسأعمل حاليا مع الفريق في الفترة المقبلة للوصول لأفضل المراكز".

"طبيعتي الشخصية ليست التعليق على كل ما أفكر به لكنني جئت من أجل مرحلة جديدة. تحدث مع اللاعبين لتحقيق النجاح في الفترة المقبلة، وأعد الجماهير بالحصول على البطولات، والعمل الشاق، وأتمنى أن يشعر الجميع بعد فترة بالنتائج للمجهود الذي سأقوم به مع الفريق".

باتريس كاريتيرون قاد الزمالك في مباراة الترجي الأخيرة بعد عودته، وخسر الفريق في مصر بهدف.

خسارة أزمت موقف الزمالك في دوري أبطال إفريقيا أكثر وأكثر، إذ يحتاج الفريق للفوز في المباراتين المقبلتين، مع خسارة مولودية الجزائر للمباراتين، للتأهل إلى الدور التالي.

في إفريقيا الزمالك كارتيرون
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل أرسنال – النني أساسي ضد أولمبياكوس.. وعودة أوباميانج 8 دقيقة | المحترفون
مؤتمر كارتيرون: عدت للزمالك لأبني المستقبل.. ولم أرحل بسبب المال 15 دقيقة | الدوري المصري
تحسبا لرحيل فاسكيز.. تقرير: ريال مدريد يفكر في استعادة لاعب ليفانتي 25 دقيقة | ميركاتو
قائمة كوت ديفوار – استبعاد رزاق سيسيه وسيرجي أكا من الأسماء النهائية لمواجهتي مارس 34 دقيقة | الدوري المصري
قائمة إنجلترا – عودة لينجارد وستونز.. وضم مهاجم أستون فيلا لأول مرة 39 دقيقة | أوروبا
زلاتان: لم انضم لمنتخب السويد لأن اسمي إبراهيموفيتش 43 دقيقة | أوروبا
في الدرجة الثانية - طلبة يتفوق على الكأس.. وحرس الحدود والبلدية يطاردان فاركو في الصدارة ساعة | مصر
مباشر مؤتمر لجنة إدارة الزمالك - عماد عبد العزيز: تحية خاصة لرجال فريق اليد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك