تحسبا لرحيل فاسكيز.. تقرير: ريال مدريد يفكر في استعادة لاعب ليفانتي

بدأ ريال مدريد في البحث عن بديل للوكاس فاسكيز جناح الفريق حال رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ ليظهر اسم جورج دي فروتوس جناح ليفانتي.

دي فروتوس ليس بالاسم الغريب على ريال مدريد، إذ يعد من لاعبي الفريق الثاني "كاستيا" وانتقل مطلع الموسم الحالي لليفانتي من الفريق الملكي بعد إعاراته سابقا لبلد الوليد ورايو فايكانو.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن ريال مدريد يرى في دي فروتوس البديل المناسب إذا رحل فاسكيز.

التقرير أوضح أن ريال مدريد يمتلك 50% من حقوق اللاعب هو ما يجعل الفريق الملكي يستعيده إذا أراد.

وحتى الآن لم يتوصل ريال مدريد للتجديد مع فاسكيز (29 عاما) الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي مع الفريق.

ولعب دي فروتوس (24 عاما) 30 مباراة مع ليفانتي في كل المسابقات.

وسجل دي فروتوس 3 أهداف وصنع 10 أهداف.