قائمة كوت ديفوار – استبعاد رزاق سيسيه وسيرجي أكا من الأسماء النهائية لمواجهتي مارس

الخميس، 18 مارس 2021 - 18:21

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري

خرج رزاق سيسيه لاعب الزمالك المٌعار إلى الاتحاد السكندري، وسيرجي أكا لاعب الجونة من قائمة كوت ديفوار النهائية لمعسكر مارس الدولي.

رزاق سيسيه

النادي : الاتحاد السكندري

سيرجي أكا

النادي : الجونة

كوت ديفوار

وأعلن باتريس بوميلي مدرب منتخب كوت ديفوار، القائمة النهائية للأفيال لمعسكر مارس الدولي.

القائمة شهدت استبعاد رزاق سيسيه، والذي انضم لصفوف منتخب بلاده لأول مرة في مسيرته، وسيرجي أكا لاعب الجونة، فيما تواجد إريك بايي مدافع مانشستر يونايتد بعد شفاءه من الإصابة، وسيباستيان هالر مهاجم أياكس.

أخبار متعلقة
استدعاء رزاق سيسيه لمنتخب كوت ديفوار لأول مرة قبل مواجهة راسينج.. أروابارينا يحذر لاعبي بيراميدز من طقس كوت ديفوار المرض يبعد رولان عن رحلة بيراميدز إلى كوت ديفوار قائمة بيراميدز - غياب الشناوي والمهدي عن رحلة كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب

وجاءت قائمة كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: جبوهو "مازيمبي" – تابي إليزير "سان بيدرو" – بادرا علي "بلا ناد".

الدفاع: إريك بايي "مانشستر يونايتد" – ويلي بولي "ولفرهامبتون" – واتارا عثمان "فيتا كلوب" – ديلي سيمون "سلافيا براج" – ويلفريد كانون "الغرافة" – سيرجي أورييه "توتنام" – زي واتارا "فيتوريا جيماريش".

الوسط: فوسيني كوليبالي "الترجي" – سيري دي "إكزماكس" – سانجري إبراهيم "أيندهوفين" – كريستيان كوامي "مازيمبي" – فرانك كيسي "ميلان" – جيان أكبا أكبرو "لاتسيو".

الهجوم: ماكس جراديل "سيفيا سبور" – نيكولاس بيبي "أرسنال" – كريسبو "ووهان زال" – أماد ديالو "مانشستر يونايتد" – جيرفينيو "بارما" – ويلفريد زاها "كريستال بالاس" – لاجا جونيور "مايوركا" – جوناثان كودجا "الغرافة" – سيباستيان هالر "أياكس" – يوهان بولي "الريان".

وأسماء إضافية: ماكس كورنيه "ليون" – سينالي دياموندي "ليون" – سيكو فوفانا "لانس" – أوديلو كوسونو" بروج".

وتلعب كوت ديفوار مع منتخبي النيجر، وإثيوبيا، ضمن مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2020.

كوت ديفوار سيرجي أكا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تحسبا لرحيل فاسكيز.. تقرير: ريال مدريد يفكر في استعادة لاعب ليفانتي 6 دقيقة | ميركاتو
قائمة كوت ديفوار – استبعاد رزاق سيسيه وسيرجي أكا من الأسماء النهائية لمواجهتي مارس 15 دقيقة | الدوري المصري
قائمة إنجلترا – عودة لينجارد وستونز.. وضم مهاجم أستون فيلا لأول مرة 20 دقيقة | أوروبا
زلاتان: لم انضم لمنتخب السويد لأن اسمي إبراهيموفيتش 24 دقيقة | أوروبا
في الدرجة الثانية - طلبة يتفوق على الكأس.. وحرس الحدود والبلدية يطاردان فاركو في الصدارة 42 دقيقة | مصر
مباشر مؤتمر لجنة إدارة الزمالك - عماد عبد العزيز: من يهاجمنا لا يعلم وضعية النادي وقت استلامه 49 دقيقة | الدوري المصري
قائمة تونس - انضمام ساسي وعودة الجزيري واستبعاد معلول للإصابة 49 دقيقة | إفريقيا
قبل العودة.. ماسيمو أودو ومعلق سكاي يحكيان لـ في الجول كواليس قمة ميلان ويونايتد في 2007 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك