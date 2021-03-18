قائمة كوت ديفوار – استبعاد رزاق سيسيه وسيرجي أكا من الأسماء النهائية لمواجهتي مارس

خرج رزاق سيسيه لاعب الزمالك المٌعار إلى الاتحاد السكندري، وسيرجي أكا لاعب الجونة من قائمة كوت ديفوار النهائية لمعسكر مارس الدولي.

وأعلن باتريس بوميلي مدرب منتخب كوت ديفوار، القائمة النهائية للأفيال لمعسكر مارس الدولي.

القائمة شهدت استبعاد رزاق سيسيه، والذي انضم لصفوف منتخب بلاده لأول مرة في مسيرته، وسيرجي أكا لاعب الجونة، فيما تواجد إريك بايي مدافع مانشستر يونايتد بعد شفاءه من الإصابة، وسيباستيان هالر مهاجم أياكس.

وجاءت قائمة كوت ديفوار كالتالي:

حراسة المرمى: جبوهو "مازيمبي" – تابي إليزير "سان بيدرو" – بادرا علي "بلا ناد".

الدفاع: إريك بايي "مانشستر يونايتد" – ويلي بولي "ولفرهامبتون" – واتارا عثمان "فيتا كلوب" – ديلي سيمون "سلافيا براج" – ويلفريد كانون "الغرافة" – سيرجي أورييه "توتنام" – زي واتارا "فيتوريا جيماريش".

الوسط: فوسيني كوليبالي "الترجي" – سيري دي "إكزماكس" – سانجري إبراهيم "أيندهوفين" – كريستيان كوامي "مازيمبي" – فرانك كيسي "ميلان" – جيان أكبا أكبرو "لاتسيو".

الهجوم: ماكس جراديل "سيفيا سبور" – نيكولاس بيبي "أرسنال" – كريسبو "ووهان زال" – أماد ديالو "مانشستر يونايتد" – جيرفينيو "بارما" – ويلفريد زاها "كريستال بالاس" – لاجا جونيور "مايوركا" – جوناثان كودجا "الغرافة" – سيباستيان هالر "أياكس" – يوهان بولي "الريان".

وأسماء إضافية: ماكس كورنيه "ليون" – سينالي دياموندي "ليون" – سيكو فوفانا "لانس" – أوديلو كوسونو" بروج".

وتلعب كوت ديفوار مع منتخبي النيجر، وإثيوبيا، ضمن مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2020.