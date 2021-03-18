قائمة إنجلترا – عودة لينجارد وستونز.. وضم مهاجم أستون فيلا لأول مرة

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن قائمة الأسود الثلاثة استعدادا لتصفيات كأس العالم 2022.

وتلعب إنجلترا ضد سان مارينو وألبانيا وبولندا أيام 25 و28 و31 مارس على الترتيب في بداية مباريات المجموعة التاسعة.

وشهدت قائمة المنتخب تواجد أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا لأول مرة، بالإضافة لتواجد الحارس سام جونستون حارس وست بروميتش ألبيون الذي سبق له تمثيل منتخب الشباب والناشئين لكنه لم يلعب للمنتخب الأول.

وعاد جيسي لينجارد لقائمة المنتخب لأول مرة منذ عام 2019، بسبب مستواه مؤخرا مع وست هام بعد إعارته من مانشستر يونايتد.

وكذلك عاد جون ستونز مدافع مانشستر سيتي للمنتخب بعد غياب منذ عام 2018، وأيضا عاد لوك شاو ظهير مانشستر يونايتد منذ عام 2018.

وتواجد هاري كين نجم توتنام، وميسون ماونت لاعب تشيلسي وهاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد في القائمة.

واستمر ظهور جود بيلينجام لاعب بروسيا دورتموند صاحب الـ17 عاما والذي شارك في ضد إيرلندا شهر نوفمبر الماضي.

واستبعد جوردان بيكفورد حارس إيفرتون بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: دي هندرسون – سام جونستون – نيك بوب.

الدفاع: بن تشيلويل – كونور كوادي – إريك داير – هاري ماجواير – تيرون مينجيز – جون ستونز – لوك شاو – كيران تريبير – كايل ووكر.

الوسط: جود بيلينجام – فيل فودين – جيسي لينجارد – ميسون ماونت – كالفين فيليبيس – دكيلان رايس – جيمس وارد بروس.

الهجوم: دومينيك كالفيرت لوين – هاري كين – ماركوس راشفورد – بوكايو ساكا – رحيم سترلينج – أولي واتكينز.