زلاتان: لم أنضم لمنتخب السويد لأن اسمي إبراهيموفيتش

الخميس، 18 مارس 2021 - 18:12

كتب : FilGoal

السويد فرنسا ابراهيموفيتش

أوضح زلاتان إبراهيموفيتش أنه لم ينضم إلى قائمة المنتخب السويدي بسبب اسمه.

مهاجم ميلان البالغ 39 عاما انضم لقائمة منتخب السويدي لأول مرة منذ 2016.

وقال إبرا لحساب المنتخب السويدي على يوتيوب: "لا أريد أن يتم استدعائي لما كنت عليه من قبل، لكني أريد أن أكون هنا لما أنا عليه الآن".

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وأضاف "ليس لدي الجسد والقدرة قبل عشر سنوات، لكني أحافظ على مستوى عالٍ للغاية. أنا لست هنا لأن اسمي زلاتان إبراهيموفيتش".

وأتم "التقيت بياني أندرسون المدير الفني، وجدت شخصا واضحا ومباشرا. عندما تكون لاعب كرة قدم يمثل بلدك فهذا شيء رائع".

ويستعد منتخب السويد للقاء جورجيا وكوسوفو في تصفيات كأس العالم 2022 يومي 25 و28 مارس الجاري.

وكان إبرا قد اعتزل دوليا عام 2016 في أعقاب بطولة يورو 2016.

ونشر زلاتان تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر قال فيها "عودة الإلهة لمنتخب السويد".

لاعب أياكس ويوفنتوس وإنتر ومانشستر يونايتد السابق يتألق حاليا في صفوف ميلان، إذ يتصدر قائمة هدافي فريقه في الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 14 هدفا.

إبرا هو الهداف التاريخي للمنتخب السويدي برصيد 62 هدفا خلال 116 مباراة دولية.

زلاتان إبراهيموفيتش السويد
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