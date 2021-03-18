في الدرجة الثانية - طلبة يتفوق على الكأس.. وحرس الحدود والبلدية يطاردان فاركو في الصدارة

7 انتصارات وتعادل وحيد كانت حصيلة مواجهات الجولة الـ 17 من مجموعة بحري للدرجة الثانية من الدوري المصري.

وواصل فاركو صدارته لجدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بعد الفوز على الحمام بهدفين دون مقابل سجلهما محمود مسعود وأحمد عوض.

فيما واصل حرس الحدود مطاردته للصدارة بالفوز 1-0 على الجزيرة بفضل هدف خالد سامي.

وتفوق بلدية المحلة على الرجاء بهدفين مقابل هدف، تقدم سعيد أحمد للرجاء من علامة الجزاء.

وقلب محمود القط وكريم أشرف النتيجة للبلدية ليساهم الثنائي في رفع رصيد البلدية إلى 34 نقطة في المركز الثالث.

وفي لقاء نجوم 90 على المقاعد الفنية، حقق دكرنس بقيادة مجدي طلبة الفوز على أبو قير للأسمدة بقيادة أحمد الكأس بهدفين دون مقابل.

سجل محمد رمضان وصلاح زايد هدفا دكرنس ليرتفع رصيد الفريق إلى 23 نقطة في المركز السادس بينما توقف رصيد أبو قير للأسمدة عند 27 نقطة في المركز الرابع.

وظل الأولمبي في المركز الخامس برصيد 27 نقطة بعد التعادل مع بيلا بهدف لكل فريق.

وفي الظهور الأول لـ ياسر عبد الواحد مديرا فنيا لـ دمنهور، حقق الفريق الفوز على مالية كفر الزيات بهدف هاني علي على حساب مالية كفر الزيات.

وحقق المنصور الفوز بقيادة بلبل بيومي المدير الفني في أول مباراة تحت قيادته الفنية الفوز على بني عبيد ليرفع رصيد الفريق إلى 23 نقطة.

وختاما فاز سبورتينج على كفر الشيخ بهدف طارق سالم ليرتفع رصيد سبورتينج إلى 22 نقطة.