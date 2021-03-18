انتهى مؤتمر لجنة إدارة الزمالك - طالع تصريحات كارتيرون وعماد عبد العزيز كاملة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للمؤتمر الصحفي الذي تعقده اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، وباتريس كارتيرون مدرب الفريق.

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كلمة هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك.

هشام إبراهيم: "جميع أعضاء اللجنة على قلب رجل واحد، والكل يعمل لمصلحة النادي فقط .أنا عضو في النادي منذ 24 عاما. منتمي للزمالك ولو كان لي انتماء آخر، لكنت عضوا في ذلك النادي".

"أتمنى من الجميع مساندة الزمالك، لأن الكيان هو الأهم".

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كلمة اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك خلال المؤتمر الصحفي

عماد عبد العزيز: "الهدف من المؤتمر هو توضيح الحقائق. تم تكليف اللجنة من قبل وزارة الشباب والرياضة بناء على قرار بتشكيل لجنة قضائية، لإدارة نادي الزمالك".

"وفقا للتكليف الوارد من الوزارة، فضلت اللجنة العمل عن التركيز مع مواقع التواصل الاجتماعي. اللجنة جاءت لمهمة محددة، وليس لها خصومة مع أي فرد".

"اللجنة عندما تولت المهمة، تعاملت مع الجميع باحترام، وتطالب الجميع بمعاملتها بالمثل. من يهاجم اللجنة لا يعلم المشاكل المالية والإدارية داخل النادي.استلمنا النادي يوم 27 ديسمبر الماضي وعملنا لمدة 75 يوم، وليس من المنطقي أن تصلح اللجنة موروثات قديمة من المجالس السابقة في هذه المدة".

عماد عبد العزيز: وقت تولينا إدارة النادي، كنا مطالبين بالتعاقد مع لاعبين جدد في يناير، ولكن نادي الزمالك كأنه النادي الوحيد الي تتهافت عليه العروض، ووصلنا 11 عرضا للاعبين مختلفين بالنادي، وهذا يهدد استقرار فريق الكرة بالنادي".

"الزمالك حرص على تجديد عقود محمود جنش، وأوباما، وأحمد فتوح، وشيكابالا وهناك من حاول تصدير المشاكل، والبعض يتهم اللجنة بالعمل تبعا لأجندات لأشخاص معينة، وهذا الكلام لا أساس له من الصحة".

"الزمالك منقسم لجبهات، واللجنة تولت إدارة النادي وهو في أزمة، ومنذ أول يوم للجنة برئاسة المستشار الراحل أحمد البكري، كانت قيمة إجمالي المستحقات لفريق الكرة 152 مليون جنيه، ولم يتبرع أحد للنادي بمليم وهناك شخص أراد التبرع للزمالك بخمسة ملايين جنيها، ورفضنا ذلك ووجهنا له الشكر".

عماد عبد العزيز: "أين نادي الزمالك خارجيا؟ أين الأكاديميات في الخارج؟ منذ 2004 ولم يتم إضافة أي شيء لنادي الزمالك. أين نحن منذ 15 عاما؟".

"تم سحب أرض أكتوبر أكثر من مرة في أوقات سابقة. اللجنة في أول ١٥ يوما لها في مهمتها، نجحت في توقيع بروتوكول توازن مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات الهندسية لتنفيذ فرغ النادي والاستاد بالسادس من أكتوبر. وتم توقيع البروتوكول في حضور وزير الإنتاج الحربي".

"مشروع إنشاء فرع أكتوبر والإستاد سيستغرق ثلاث سنوات، وهذا الأمر لخدمة الزمالك. تمويل فرع أكتوبر والاستاد في حدود ٢ مليار جنية. الزمالك لم يدفع أي مليم في تأسيس الاستاد والفرع الجديد، وهناك اتفاق يتم إبرامه حاليا، سيحصل الزمالك بمقتضاه على أموال بخلاف عدم تحمله تكاليف بناء الاستاد".

"أعمل من أجل مصلحة الكيان، وسيتم توقيع بروتوكول البدء في تنفيذ فرع أكتوبر والاستاد قريبا، وسيجني الزمالك ثمار هذا البروتوكول المحترم".

عماد عبدالعزيز: عقدنا اتفاقية مع البنك الأهلي، وتم توقيعها بالفعل، لتسديد اشتراكات الأعضاء من عن طريق تطبيق على الهاتف المحمول. أتممنا دراسة ستٌعرض على الجهة الإدارية لتكوين وإنشاء شركة كرة القدم لنصل الي العالمية. فور إنشاء هذه الشركة والموافقة عليها، المبلغ المتوقع دخوله والعائد للزمالك سيكون ٦٠٠ مليون جنية، كما تم طرح مزايدة على حقوق الزمالك الرقمية على الإنترنت".

عماد عبدالعزيز: أوجه تحية خاصة لفريق اليد بنادي الزمالك. الفريق له مستحقات متأخرة بقيمة 15 مليون جنيه منذ فترة طويلة وقبل وصولنا. صرفنا لهم 2.5 مليون جنيه فقط، ومع ذلك لا يتحدثون".

"فريق السلة لهم مستحقات بقيمة 12 مليون جنيه، وتم سداد 3 مليون جنيه. ونفس الأمر تقريبا لفريق الطائرة. نسعي لصرف مستحقات الألعاب الأخرى خلال الفترة المقبلة".

"اللجنة فكرت أكثر من مرة في تقديم استقالتها، وأعضاء اللجنة لا يتمسكون بمناصبهم، وهم يعملون في أجواء غير صحية. ولكن احتراما وتقديرا للمسئولين، نحن نستمر في عملنا".

عماد عبد العزيز: اللاعوبن الذين خرجوا للإعارة كانوا بخطاب موقع من جايمي باتشيكو بالموافقة. أشكر باتشيكو ومساعديه، وأشكر أشرف قاسم، وعبد الحليم علي، ومدحت عبد الهادي على المجهود الذين قاموا به مع الفريق خلال الفترة السابقة، ولهم مني بشكل شخصي ومن اللجنة كل التقدير والاحترام. أشخاص ذو قيمه واحترام ومسؤولية".

عماد عبد العزيز: "اللجنة أنهت أزمة العضويات التي كان عليها مشاكل كبيرة في الفترة الماضية عن طريق الشئون القانونية، ونبحث في الوقت الحالي أزمة عضوية هاني العتال، وكل فرد سيحصل على حقة".

عماد عبد العزيز: "نحن في نادي الزمالك "على المشاع". أتمنى أن يكون التعامل في الزمالك بسرية لمرة واحدة".

"لم أطلب الإشراف على فريق كرة القدم. لو أردت ذلك لمنحتها لنفسي، فأنا رئيس اللجنة. لكن أنا لم أطلب من الأساسي لأن أمامي مسؤوليات أخرى".

"ما أثير عن وجود خلافات بين أعضاء لجنة إدارة الزمالك بسبب رحيل باتشيكو أمر من وحي الخيال، وشائعة مغرضة. هناك من يحاول أن يهد في كيان نادي الزمالك، وأطالبهم برفع أيديهم عن الكيان. وأطالب المحبين للزمالك بالاستمرار في دعم النادي".

"علاقتنا مع وزير الشباب والرياضة وطيدة، ويساند النادي دائما. ولكنه لم يتدخل من قريب أو بعيد في أي قرارات تتخذها اللجنة في عملها. فقط لجأت له بعد الحجز على حساب فرعي في بنك مصر، وتدخل الوزير وساعد النادي في التواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي وتم توقيع بروتوكول مع التأمينات وتم رفع الحجز. وزير الشباب والرياضة لم يتدخل في قرار إقالة باتشيكو، وأندهش من إقحامه في هذا الأمر".

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كلمة باتريس كارتيرون.

كارتيرون: "عدت للزمالك لأضع خطة للمستقبل، وسأبني النادي على أساسها. أشكر مجلس الإدارة علي الثقة، وأنهم منحوني السلطة والصلاحية لكي أختار كل شيء يخص الفترة المقبلة".

كارتيرون: لم أرحل عن الزمالك بسبب المال بكل تأكيد، ولو كان الأمر صحيحا لبقيت في التعاون وما عدت للزمالك. عدت للزمالك لأنني أحب هذا النادي حقا وأحب العمل مع هذا الفريق. كما أن الإدارة منحتني الصلاحيات لكي أقوم بكل شيء مع الفريق، ولكي أحقق الأهداف الموضوعة في الفترة المقبلة".

كارتيرون: عدت للزمالك لأبني فريق جاهز لحصد البطولات. تحدثت مع التعاون لأبقى معهم لموسمين ونبني فريقا قويا، لكنني تفاجأت بأنهم يريدون الاستغناء عني بعد شهرين".

"المجلس القديم لم يوفر لي الحماية في الزمالك، وتحدثت مع اللاعبين للظهور بمستوى أفضل، ولكن التدخلات التي كانت تحدث من الإدارة كانت تمنعي من تحقيق ما أريد".

"أريد أن أصل بالزمالك إلي المركز الأول، وهم حاليا في وضع أفضل في الدوري، وسأعمل مع الفريق في الفترة المقبلة للوصول إلى أفضل شيء".

"أنا حاليا لا أتواجد للحديث عن المجلس القديم والمشاكل المالية في النادي بوقت سابق، لكنني أحصل على فرصة جديدة مع النادي تحت قيادة مجلس جديد".

كارتيرون: أريد الوصول بالزمالك إلى المركز الأول، وسأعمل حاليا مع الفريق في الفترة المقبلة للوصول لأفضل المراكز".

"طبيعتي الشخصية ليست التعليق على كل ما أفكر به لكنني جئت من أجل مرحلة جديدة. تحدث مع اللاعبين لتحقيق النجاح في الفترة المقبلة، وأعد الجماهير بالحصول على البطولات، والعمل الشاق، وأتمنى أن يشعر الجميع بعد فترة بالنتائج للمجهود الذي سأقوم به مع الفريق".