قائمة فرنسا - عثمان ديميبلي يعود لأول مرة منذ 2018.. و26 لاعبا لبدء تصفيات كأس العالم

اختار ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا قائمة مكونة من 26 لاعبا لمواجهة أوكرانيا وكازاخستان والبوسنة والهرسك ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

ويعود عثمان ديميبيلي جناح برشلونة الإسباني لقائمة الديوك لأول مرة منذ نوفمبر 2018.

فيما يغيب كورنتين تولسيو ودايوت أوباميكانو ونبيل فقير وستيفن نزونزي بسبب الإصابة.

فيما يتواجد كينجسلي كومان وبول بوجبا وأنتوني مارسيال رغم عدم تعافيهم من الإصابة.

ويتواجد المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة التي تضم أوكرانيا والبوسنة والهرسك وكازاخستان وفنلندا.

ويلتقي أبطال العالم مع أوكرانيا يوم 24 مارس على ملعب ستاد دو فرانس، ثم يحل ضيفا على كازاخستان في الثامن والعشرين من نفس الشهر.

وفي 31 مارس يحل الديوك ضيوفا على البوسنة في سارايفو.

Les 26 Bleus retenus pour débuter les Qualifications pour la Coupe du Monde 2022 ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Tsl0dkv2UY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 18, 2021

قائمة فرنسا:

حراسة المرمى: هوجو لوريس (توتنام هوستبير الإنجليزي) – ستيف مانداندا (أوليمبيك مرسيليا) – ألفونس أريولا (فولام الإنجليزي) – مايك ماينيان (ليل)

الدفاع: رافاييل فاران (ريال مدريد الإسباني) – كليمون لونجليه (برشلونة الإسباني) – بريسنل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان) – كيرت زوما (تشيلسي الإنجليزي) – بنجامين بافارد (بايرن ميونيخ الألماني) – لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني) – لوكاس دين (إيفرتون الإنجليزي) – فيرلاند ميندي (ريال مدريد الإسباني) – ليو ديبوا (أولمبيك ليون)

الوسط: نجولو كانتي (تشليسي الإنجليزي) – بول بوجبا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي) – موسى سيسوكو (توتنام هوتسبير الإنجليزي) – تانجاي ندومبيلي (توتنام هوتسبير الإنجليزي)

الهجوم: أنطوان جريزمان (برشلونة الإسباني) – كيليان مبابي (بايرس سان جيرمان) – أوليفيه جيرو (تشيلسي الإنجليزي) – كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني) – وسام بن يدر (موناكو) – توماس ليمار (أتليتكو مدريد الإسباني) – أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – عثمان ديميبلي (برشلونة الإسباني)