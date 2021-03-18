المقاصة: نرفض الاستغناء عن إيهاب جلال.. لا صحة لقرب رحيله للإسماعيلي

الخميس، 18 مارس 2021 - 16:37

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - الأهلي - المقاصة

أصدر مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة بيانا أكد فيه رفضه الاستغناء عن خدمات إيهاب جلال، المدير الفني للفريق.

وقال بيان المقاصة: لا صحة لما يتردد عن وجود مخالفة لشروط تعاقد النادي مع المدرب".

وتحدث أحمد عبد الخالق، الراعي الرسمي للفريق ورئيس لجنة الكرة، في البيان قائلا:"لا نية للتفريط في خدمات إيهاب جلال، لا صحة للأنباء التي ترددت عن قرب رحيله عن قيادة فريق المقاصة والتعاقد مع النادي الإسماعيلي".

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وأوضح "أزمة تأخر صرف المستحقات المالية لفريق الكرة في طريقها للانتهاء ، حيث من المنتظر أن يتلقى النادي خلال أيام مستحقاته المتأخرة لدى الشركة الراعية، وتقدر بحوالي 8 مليون جنيه، بجانب الحصول على باقي قيمة صفقة بيع أحد اللاعبين في انتقالات يناير الماضي".

وفي وقت سابق، كشف مصدر داخل النادي الإسماعيلي، أن إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة، مرشح لتولي تدريب الفريق.

وسبق لجلال اللعب لصفوف الدراويش، وعمل لفترة كمدير كرة بالنادي.

في المقابل، رد بكري سليم المدير التنفيذي لمصر للمقاصة: "لن نسمح برحيل إيهاب جلال، لن تجد مدربا مثله كل يوم".

وكشف "بعض الوسطاء تحدثوا معنا حول انتقال جلال لتدريب الإسماعيلي، رفضنا بشكل محترم".

وأتم "يوجد شرط جزائي بيننا وبين إيهاب جلال، لكن لن نستخدمه والمدرب كذلك لن يستخدمه".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير في مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة من 16 مباراة.

ولم يحقق الدراويش سوى انتصار وحيد في المسابقة حتى الآن وتعرض للهزيمة سبع مرات.

أما مصر للمقاصة، فيحتل المركز السادس بـ 24 نقطة.

الإسماعيلي مصر للمقاصة في الدوري
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