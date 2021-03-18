الإسماعيلي يعلن قبول اعتذار يوفيتش.. وموقف إيهاب جلال

الخميس، 18 مارس 2021 - 16:37

كتب : ياسر الشريف

صورة جماعية لفريق الإسماعيلي

أعلن علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي قبول اعتذار دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق.

وكان يوفيتش قد تولى قيادة الإسماعيلي في نهاية يناير الماضي وقاد الإسماعيلي في 8 مباريات.

وقال وحيد عبر إذاعة أون سبورت: "يوفيتش قدّم اعتذارا لنادي الإسماعيلي واللجنة الفنية قبلتها".

أخبار متعلقة
رئيس الإسماعيلي يمنح كافة الصلاحيات للجنة الفنية مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: إيهاب جلال ضمن المرشحين لتدريب الفريق.. والمقاصة يرد الإسماعيلي لـ في الجول: ندرس الأنسب للجهاز الفني وكافة الحلول لاستغلال فترة التوقف تعادل غير مفيد بين طلائع الجيش والإسماعيلي في الدوري

وتابع "الآن يتم دراسة اختيار مدرب جديد ومازلنا في مرحلة المفاوضات".

وقاد يوفيتش الإسماعيلي في 8 مباريات فاز في مباراة وحيدة في كأس مصر بالتغلب على فيينا بهدفين مقابل هدف واحد.

وخسر الإسماعيلي تحت قيادة يوفيتش في أربع مباريات أخرهما أمام الأهلي والزمالك، وتعادل الدراويش في ثلاث مباريات تحت قيادة يوفيتش أخرهم أمام طلائع الجيش.

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي يسعى لإتمام التعاقد مع إيهاب جلال لتولي الإدارة الفنية.

ويتفاوض الدراويش مع إدارة المقاصة من أجل الموافقة على رحيل جلال من قيادة الفريق.

وكان المقاصة قد نشر بيانا رسميا يعلن فيه تمسكه باستمرار إيهاب جلال مع الفريق. (من هنا)

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن وادي دجلة صاحب المركز الأخير.

وخاض الإسماعيلي حتى الآن 16 مباراة في الدوري المصري ولم يفز إلا في مباراة واحدة فقط.

الإسماعيلي يوفيتش
نرشح لكم
أخر الأخبار
برونو فيرنانديش.. "مارادونا نوفارا" 6 دقيقة | تقرير في الجول
تشكيل أرسنال – النني أساسي ضد أولمبياكوس.. وعودة أوباميانج 34 دقيقة | المحترفون
مؤتمر كارتيرون: عدت للزمالك لأبني المستقبل.. ولم أرحل بسبب المال 40 دقيقة | الدوري المصري
تحسبا لرحيل فاسكيز.. تقرير: ريال مدريد يفكر في استعادة لاعب ليفانتي 51 دقيقة | ميركاتو
قائمة كوت ديفوار – استبعاد رزاق سيسيه وسيرجي أكا من الأسماء النهائية لمواجهتي مارس 59 دقيقة | الدوري المصري
قائمة إنجلترا – عودة لينجارد وستونز.. وضم مهاجم أستون فيلا لأول مرة ساعة | أوروبا
زلاتان: لم انضم لمنتخب السويد لأن اسمي إبراهيموفيتش ساعة | أوروبا
في الدرجة الثانية - طلبة يتفوق على الكأس.. وحرس الحدود والبلدية يطاردان فاركو في الصدارة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك