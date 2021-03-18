الإسماعيلي يعلن قبول اعتذار يوفيتش.. وموقف إيهاب جلال

أعلن علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي قبول اعتذار دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق.

وكان يوفيتش قد تولى قيادة الإسماعيلي في نهاية يناير الماضي وقاد الإسماعيلي في 8 مباريات.

وقال وحيد عبر إذاعة أون سبورت: "يوفيتش قدّم اعتذارا لنادي الإسماعيلي واللجنة الفنية قبلتها".

وتابع "الآن يتم دراسة اختيار مدرب جديد ومازلنا في مرحلة المفاوضات".

وقاد يوفيتش الإسماعيلي في 8 مباريات فاز في مباراة وحيدة في كأس مصر بالتغلب على فيينا بهدفين مقابل هدف واحد.

وخسر الإسماعيلي تحت قيادة يوفيتش في أربع مباريات أخرهما أمام الأهلي والزمالك، وتعادل الدراويش في ثلاث مباريات تحت قيادة يوفيتش أخرهم أمام طلائع الجيش.

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي يسعى لإتمام التعاقد مع إيهاب جلال لتولي الإدارة الفنية.

ويتفاوض الدراويش مع إدارة المقاصة من أجل الموافقة على رحيل جلال من قيادة الفريق.

وكان المقاصة قد نشر بيانا رسميا يعلن فيه تمسكه باستمرار إيهاب جلال مع الفريق. (من هنا)

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن وادي دجلة صاحب المركز الأخير.

وخاض الإسماعيلي حتى الآن 16 مباراة في الدوري المصري ولم يفز إلا في مباراة واحدة فقط.