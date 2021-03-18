مدرب لاتسيو: ودعنا دوري الأبطال برؤوس مرفوعة

يؤمن سيموني إنزاجي المدير الفني للاتسيو بأن فريقه ودع دوري أبطال أوروبا بكل فخر، وذلك بعد الخسارة مرتين من بايرن ميونيخ في دور الـ16.

حامل لقب البطولة حجز مقعده في ربع النهائي بفضل الفوز على لاتسيو في إياب دور الـ16 بنتيجة 2-1، بعدما كان قد حقق الفوز ذهابا 4-1.

وقال إنزاجي في تصريحات للصحفيين: "لقد قدمنا أداء جيدا أمام حامل اللقب وودعنا دوري أبطال أوروبا برؤوس مرفوعة عاليا".

وأضاف المدرب الإيطالي "لقد وصلنا إلى مرحلة مهمة للغاية في البطولة".

وأكمل "كنا نعلم أن هناك بعض الفرق التي لا يمكننا التنافس معها في دوري الأبطال، وبايرن أحدهم بالطبع".

وتابع "أردنا تقديم أداء جيد بعد مباراة الذهاب التي خسرناها على أرضنا وفعلنا ذلك في ألمانيا".

وأتم "لقد نجحنا في تضييق المساحات أمام بايرن القوي للغاية والذي قدم أداء أفضل منا".

ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي وريال مدريد وبروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ وبورتو وباريس سان جيرمان، هي الفرق التي تأهلت لربع نهائي دوري الأبطال.

وتقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة.

القرعة لن تشهد أي تصنيفات إذ يمكن اصطدام فريقين من بلد واحد في مباريات دور الـ8.

ستلعب مباريات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يومي 6 و7 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في الأسبوع التالي، يومي 13 و14 من الشهر نفسه.