عبد المنصف: أريد أن أفهم معايير الانضمام للمنتخب.. هل من أسباب عدم اختياري أنني لا ألعب لناد جماهيري؟

الخميس، 18 مارس 2021 - 16:21

كتب : حامد وجدي

محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة

يشعر محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة بالظلم، لعدم انضمامه لقائمة منتخب مصر.

وقال عبد المنصف لـ FilGoal.com: "أطالب الجهاز الفني للمنتخب إعلان معايير اختيار اللاعبين المنضمين للمنتخب ".

وأكمل "محمود الجوهري مدرب منتخب مصر الأسبق كان يعلن أسباب اختياراته وأسباب عدم ضم هذا اللاعب وكذلك حسن شحاتة."

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واستدرك "أريد أن أفهم تلك المعايير لأنني أشعر بالظلم".

وشدد "أنا في أعلى فترة بدنية وفنية بشهادة الجميع والأرقام، فأنا أكثر حارس قام بتصديات وتمرير الكرة للاعبين وأكثر حارس مشاركة في الدوري"

وأوضح "أنا لا أهاجم شخص معين في الجهاز الفني وأتمني لهم التوفيق، لكنني أطلب منهم أن أفهم سبب عدم انضمامي".

واستكمل "حسام البدري دائما ما يقول إن باب المنتخب مفتوح، وذلك من المفترض أن يعني انضمامي، فأنا أكبر مثال لكلامه وأنا أبلغ من العمر 44 عاما. اختياراته ضد حديثه الدائم ومن وجهة نظري ليست عادلة".

وتسائل "هل للسن عامل في الاختيارات، ولو الأمر كذلك يجب أن يقول الجهاز إنه لن يضم أي لاعب عمره فوق 35 عاما؟ وهل وليد سليمان ولو لم يكن مصابا هل سيتم استبعاده على الرغم من إنه من أهم لاعبي الأهلي، وهل اختيارات المنتخب حسب تواجد اللاعب في نادي معين، وهل لو كنت في ناد جماهيري كنت سأنضم؟".

وأتبع "الاختيارات فيها محاباة للأهلي والزمالك، واختيار محمد بسام وعامر عامر لا أحب الحديث عما وراءه".

واستمر "حدث اتصال منذ شهرين مع الجهاز الفني لمنتخب مصر وكان السؤال عن قبولي بأن أكون حارس بديل في منتخب مصر، فقلت أقبل ان اكون الحارس الثالث أو الرابع، ولن أفعل مثل الحضري، وشرف لي التواجد بأي شكل".

وأتم "لدي طموح للتواجد مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو إذا لم يكن لي مكان في المنتخب الأول. لن أعتزل ولن أفكر فيه طالما جسدي قادر على تنفيذ أوامر مخي، وأمامي موسمين أو ثلاثة".

تعرف على قائمة المنتخب

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر يليهما كينيا بثلاث نقاط ثم توجو بنقطة وحيدة.

واستقبل عبد المنصف 20 هدفا في 16 ظهور هذا الموسم، وحافظ على شباكه نظيفة في 4 مباريات.

محمد عبد المنصف وادي دجلة منتخب مصر
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