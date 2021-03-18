مدرب المغرب يوضح سبب استبعاد بدر بانون من قائمة المنتخب

أعلن وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة الفريق استعدادا للمعسكر المقبل وشهدت غياب بدر بانون وأشرف بنشرقي وحميد أحداد.

بدر بانون النادي : الأهلي المغرب

واعترف خاليلوزيتش أن بدر بانون مدافع الأهلي المصري كان قريبا من القائمة لكنه فضّل ضم سفيان شاكلا في النهاية.

وقال خاليلوزيتش في المؤتمر الصحفي نقلا عن راديو مارس المغربي: "كنت قريبا من استدعاء بدر بانون لقائمة المنتخب".

وأوضح "بانون يقدم مستوى جيد مع فريقه وأداء قوي في المباريات الماضية".

وكشف المدير الفني للمغرب "فضلت اختيار سفيان شاكلا بسبب البنية الجسمانية ومستواه الفني في الدوري الإسباني".

ويلعب شاكلا مع فريق خيتافي في الدوري الإسباني.

وضم خاليلوزيتش رباعي قلب الدفاع غانم سايس وسفيان شاكلا وزهير فضال ونايف أكرد.

فيما لم ينضم الثنائي بدر بانون وسامي مايي في قائمة خاليلوزيتش.

ويلعب منتخب المغرب أخر مباراتين في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا أمام منتخبي موريتانيا وبورندي يومي 26 و30 مارس الجاري.

ويحتل منتخب المغرب صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط من 4 مباريات وتفصله نقطة واحدة عن التأهل بشكل رسمي.