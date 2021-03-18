فليك: هادئون بشأن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الخميس، 18 مارس 2021 - 15:47

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - ليون جوريتسكا

لا يخشى هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ أي خصم تضعه قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة البافاري.

حامل لقب البطولة حجز مقعده في ربع النهائي بفضل الفوز على لاتسيو في إياب دور الـ16 بنتيجة 2-1، بعدما كان قد حقق الفوز ذهابا 4-1.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان من المهم أن نفوز بمباراة الإياب أيضا. لاتسيو دافع بشكل جيد وأغلق المنافذ".

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وأضاف "الشيء السيئ الوحيد هو الهدف الذي تلقيناه، لكن بشكل عام توجنا أدائنا في روما بالفوز في الإياب، ووصلنا بجدارة إلى ربع النهائي".

وأوضح "نتطلع إلى القرعة بهدوء ويسعدنا أننا بلغنا ربع النهائي، الآن نأمل أن نواجه خصما جيدا ونقدم مستويات مميزة".

وأتم المدرب الألماني "هؤلاء هم أفضل 8 فرق في أوروبا سيلعبون ضد بعضهم البعض. نحن سعداء بوجودنا هناك".

ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي وريال مدريد وبروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ وبورتو وباريس سان جيرمان، هي الفرق التي تأهلت لربع نهائي دوري الأبطال.

وتقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة.

القرعة لن تشهد أي تصنيفات إذ يمكن اصطدام فريقين من بلد واحد في مباريات دور الـ8.

ستلعب مباريات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال يومي 6 و7 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب في الأسبوع التالي، يومي 13 و14 من الشهر نفسه.

بايرن ميونيخ هانز فليك
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