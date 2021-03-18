بعد تفشي كورونا.. إنتر يعلن تأجيل لقاء ساسولو وغلق النادي لمدة 4 أيام

الخميس، 18 مارس 2021 - 14:56

كتب : FilGoal

إنتر - لاتسيو - الدوري الإيطالي

أعلن نادي إنتر قرار السلطات الصحية في مدينة ميلانو بتأجيل مباراته ضد ساسولو في الدوري الإيطالي بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوفه.

وأفاد إنتر في بيان يوم الخميس: "يؤكد النادي إصابة المدافع ستيفان دي فريج ولاعب الوسط ماتياس فيشينو بفيروس كورونا بعد الخضوع لمسحة يوم الأربعاء".

وأضاف البيان "بناء على ذلك قررت السلطات الصحية في مدينة ميلانو تأجيل مواجهة إنتر ضد ساسولو المقرر لها السبت المقبل 20 مارس 2021".

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حسب بيان إنتر، جاءت قرارات السلطات الصحية كالآتي:-

- إيقاف كافة الأنشطة الرياضية في النادي لمدة 4 أيام تنتهي يوم الأحد 21 مارس.

- تأجيل مباراة إنتر ضد ساسولو يوم السبت.

- حظر الرد على الاستدعاء الدولي للاعبين الذين طلبت منتخباتهم الوطنية ضمهم خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

- سيتم إجراء فحوصات للفريق بالكامل قبل الاستئناف يوم الإثنين.

كان نادي إنتر قد أعلن يوم الأربعاء إصابة حارسه سمير هاندانوفيتش بفيروس كورونا، بعد 24 ساعة من إعلان إصابة دانيلو دي أمبروزيو بالفيروس.

النيراتزوري كان يأمل في توسيع الفارق في صدارة الدوري الإيطالي مع ميلان إلى 12 نقطة بشكل مؤقت قبل أن يلتقي منافسه على الصدارة مع فيورنتينا في اليوم التالي.

إنتر ساسولو
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