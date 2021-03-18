أبو ريدة يتحدث عن دور مصر في اختيار رئيس كاف.. تنظيم كأس العالم وموقفه من اتحاد الكرة

تحدث هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال حفل تكريمه في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء عن عدد من الملفات خلال مؤتمر صحفي قصير بحضور أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية.

وبدأ أبو ريدة حديثه بتوجيه الشكر لكل من ساعده في ملف الترشح لعضوية مجلس فيفا ليصبح أقدم أعضائه.

وقال أبو ريدة: "أشكر الدولة المصرية ووزير الرياضة وكل من عملت معهم على مدار 30 سنة ومجموعة العمل في اتحاد الكرة".

وواصل "على مدار العشرة أيام الأخيرة قبل الانتخابات كانت هناك محاولات لصنع توافق إفريقي واجتمعنا مع كل المرشحين على رئاسة كاف ولعبت مصر والمغرب دورا كبيرا ولذلك حرص رئيس الاتحاد الدولي على توجيه الشكر لي ولفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي".

ثم أضاف "الفوز في انتخابات المكتب تقدير لمصر وليس لشخصي وأسعى لتحقيق شيء للكرة المصرية والإفريقية".

وتابع "كان هناك اتفاق على مشاركة أشخاص معينين في الانتخابات على مقعد رئيس كاف وأشكر الله على ثقة كل الزملاء في إفريقيا وعلى المستوى الدولي في شخصي لأكون أقدم عضو في المكتب التنفيذي لفيفا".

وأصبح الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيسا للاتحاد الإفريقي "كاف" لمدة 4 سنوات بشكل رسمي، ليخلف الملغاشي أحمد أحمد، وفاز الجنوب إفريقي بالجائزة بالتزكية بعد انسحاب كافة مرشحيه.

وانتقل أبو ريدة للحديث عن إمكانية تقدم مصر بملف مشترك مع المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، وعن ذلك قال: "الحديث عن تنظيم مصر لكأس العالم 2030 سابق لأوانه ولكن مصر تمتلك كل الإمكانات وأظهرنا ذلك في بطولة كأس الأمم 2019 ولذلك مصر تستطيع التقدم بملف لتنظيم المونديال".

وعن إمكانية ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة، قال: "سعيد بالمدة التي قضيتها لكن الإعلام كان له دور في اتهامنا بالتقصير لكن أنا راض جدا عن الفترة التي قضيتها في رئاسة اتحاد الكرة وتأهل منتخب مصر لكأس العالم والوصول لنهائي كأس الأمم ولولا الإصابات لكنا أصبحا أبطال إفريقيا بسهولة، ثم الفوز بتنظيم كأس الأمم على حساب جنوب إفريقيا التي نظمت كأس العالم".

وأتم "كرة القدم مكسب وخسارة ومنتخب مصر لم يخسر مع خافيير أجيري قبل الخسارة من جنوب إفريقيا ونتمنى التوفيق للجهاز الحالي لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري".