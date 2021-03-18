الإعلان عن موعد كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" جدول مباريات الجولتين 29 و30 من المسابقة.

ويستضيف ريال مدريد فريق برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني بالجولة 30 يوم السبت 10 أبريل.

وتقام المباراة في العاشرة مساء بتوقيت مصر في مباراة مرتقبة في سباق قمة الدوري الإسباني.

أما في الجولة 29 فيلعب برشلونة أمام بلد الوليد يوم 5 أبريل، بينما يستضيف ريال مدريد فريق إيبار يوم 3 من الشهر نفسه.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على إشبيلية يوم 4 أبريل ضمن مباريات الجولة 29.

وعقب مرور 27 جولة حتى الآن، يحتل أتليتكو مدريد الصدارة بـ 63 نقطة بينما برشلونة في المركز الثاني بـ 59 نقطة وريال مدريد ثالثا بـ 57 نقطة.

ولا يبتعد إشبيلية كثيرا عن صراع القمة بـ 54 نقطة في المركز الرابع.