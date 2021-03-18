قبل ساعات من انطلاقها.. إلغاء ودية كينيا الأخيرة استعدادا لمواجهة مصر

الخميس، 18 مارس 2021 - 14:09

كتب : FilGoal

حسين الشحات - مصر - كينيا

ألغى المنتخب الكيني مباراته الودية الأخيرة استعدادا لمواجهة منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة، قبل ساعات من انطلاقها.

ويستعد منتخب كينيا لاستضافة نظيره المصري الأسبوع القادم ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكان من المفترض أن يلعب منتخب كينيا مباراة ودية أخرى عصر الخميس ضد منتخب تنزانيا لكن المباراة ألغيت بسبب وفاة الرئيس التنزاني.

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وأفاد الاتحاد الكيني في بيان: "بعد وفاة الرئيس التنزاني جون بومبي ماجوفولي، قرر اتحاد كرة القدم الكيني بالتشاور مع الاتحاد التنزاني لكرة القدم إلغاء مباراة الخميس الودية بين المنتخبين".

كان المنتخب الكيني قد انتصر على نظيره التنزاني بهدفين لهدف في مباراة ودية جمعتهما يوم الإثنين.

وذلك بعد فوزه على منتخب جنوب السودان بهدف في ودية أخرى يوم السبت الماضي.

فيما يلعب الفراعنة ضد كينيا دون خوض أي مباريات ودية.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن جزر القمر.

فيما يتواجد المنتخب الكيني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب توجو المجموعة بنقطة.

مصر كينيا تنزانيا
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