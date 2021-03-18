في حضور كارتيرون.. مؤتمر صحفي لـ الزمالك "لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي"

أعلن نادي الزمالك إقامة مؤتمر صحفي في الرابعة من عصر اليوم الخميس بمقر النادي.

وكشف بيان النادي عن إقامة المؤتمر من أجل توضيح العديد من الأمور الخاصة وجماهير النادي.

وأشار البيان إلى حضور باتريس كارتيرون المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام للحديث في عدد من الأمور الخاصة بالفريق ورؤية الجهاز الفني.

وكان الزمالك قد أعلن تولي باتريس كارتيرون القيادة الفنية للفريق الأسبوع الماضي خلفا لجايمي باتشيكو.

وتأزم موقف الزمالك في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم مع الفشل في تحقيق الفوز في أول أربع مباريات من دور المجموعات.

ولا بديل لفريق الزمالك إلا الفوز في المباراتين المقبلتين مع انتظار خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بينما الترجي في الصدارة بـ 10 نقاط ويليه مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط.