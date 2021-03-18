تأجيل معسكر منتخب مصر 24 ساعة

الخميس، 18 مارس 2021 - 13:46

كتب : FilGoal

حسام البدري - مصر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، بدء معسكر مباراتي كينيا وجزر القمر، يوم 21 مارس، بدلا من يوم 20 مارس.

وأوضح الجهاز الفني أن قراره جاء بعدما "لمس حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبين نتيجة لتلاحم المباريات، وحاجتهم للراحة".

وأوضح "ذلك في ظل عودة لاعبي الأهلي وبيراميدز من الكونغو الديمقراطية وتنزانيا للمشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، وخوض لاعبي الزمالك لمباراة الترجي مساء الثلاثاء".

أخبار متعلقة
البدري يجتمع مع جهازه لمناقشة وإعلان قائمة المنتخب.. وفي الجول يكشف ما يقلقه البدري: نتابع كل لاعبي الدوري خلال هذه المرحلة الهامة لمنتخب مصر البدري يعلن أسماء المنتخب بعد مواجهات الأندية الإفريقية

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر يليهما كينيا بثلاث نقاط ثم توجو بنقطة وحيدة.

مصر كينيا جزر القمر حسام البدري
نرشح لكم
أخر الأخبار
برونو فيرنانديش.. "مارادونا نوفارا" 7 دقيقة | تقرير في الجول
تشكيل أرسنال – النني أساسي ضد أولمبياكوس.. وعودة أوباميانج 34 دقيقة | المحترفون
مؤتمر كارتيرون: عدت للزمالك لأبني المستقبل.. ولم أرحل بسبب المال 40 دقيقة | الدوري المصري
تحسبا لرحيل فاسكيز.. تقرير: ريال مدريد يفكر في استعادة لاعب ليفانتي 51 دقيقة | ميركاتو
قائمة كوت ديفوار – استبعاد رزاق سيسيه وسيرجي أكا من الأسماء النهائية لمواجهتي مارس 59 دقيقة | الدوري المصري
قائمة إنجلترا – عودة لينجارد وستونز.. وضم مهاجم أستون فيلا لأول مرة ساعة | أوروبا
زلاتان: لم انضم لمنتخب السويد لأن اسمي إبراهيموفيتش ساعة | أوروبا
في الدرجة الثانية - طلبة يتفوق على الكأس.. وحرس الحدود والبلدية يطاردان فاركو في الصدارة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 4 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي
قد ينال إعجابك