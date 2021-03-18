تأجيل معسكر منتخب مصر 24 ساعة

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، بدء معسكر مباراتي كينيا وجزر القمر، يوم 21 مارس، بدلا من يوم 20 مارس.

وأوضح الجهاز الفني أن قراره جاء بعدما "لمس حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبين نتيجة لتلاحم المباريات، وحاجتهم للراحة".

وأوضح "ذلك في ظل عودة لاعبي الأهلي وبيراميدز من الكونغو الديمقراطية وتنزانيا للمشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، وخوض لاعبي الزمالك لمباراة الترجي مساء الثلاثاء".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر يليهما كينيا بثلاث نقاط ثم توجو بنقطة وحيدة.