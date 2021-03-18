خبر في الجول – استبعاد رمضان وثنائي بيراميدز من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة

استبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر، رمضان صبحي ومحمد حمدي وأحمد توفيق، ثلاثي بيراميدز، من معسكره المقبل، بسبب الإصابة.

وعلم FilGoal.com أن الثلاثي خضع لكشف طبي مع طبيب المنتخب محمد أبو العلا في أحد المستشفيات، بعد العودة من مواجهة نامونجو التنزاني في الكونفدرالية الإفريقية.

وأظهرت الفحوصات إصابة رمضان صبحي بشد في الخلفية، وتوفيق بتمزق في نفس العضلة، بينما أصيب محمد حمدي في العضلة الأمامية.

وبالتالي، يغيب الثلاثي عن المعسكر الذي تقرر أن يبدأ يوم 21 مارس الجاري.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة بثماني نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر يليهما كينيا بثلاث نقاط ثم توجو بنقطة وحيدة.