ماركا: نهائي كأس الملك بدون جماهير

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة نهائي كأس الملك 2020 بين ريال سوسيداد وأتليتك بلباو بدون جماهير.

وتقام مباراة نهائي كأس 2020 في إشبيلية يوم 3 أبريل قبل أسبوع من إقامة نهائي 2021 بين برشلونة وأتليتك بلباو.

وكانت النية لحضور جماهيري محدود في المدرجات للمباراة النهائية.

وكشفت صحيفة ماركا عن محاولات الاتحاد الإسباني مع وزارة الصحة لتحليل الوضع الصحي في إشبيلية بشأن فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن المفاوضات توصلت أن حضور الجماهير غير المقيمين في إشبيلية غير ممكن.

ويعقد الاتحاد الإسباني لكرة القدم اجتماعا اليوم الخميس من أجل مناقشة الأمر النهائي.

وأشار تقرير ماركا إلى أن الاتحاد الإسباني يرى عدم إمكانية حضور الجماهير لنهائي كأس الملك في إشبيلية.

ويلعب أتليتك بلباو نهائيين لكأس الملك في أسبوع واحد بعد تأجيل نهائي النسخة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا.