أيمن يونس: يجب تشكيل ثلاث لجان للزمالك.. نريد من الوزير تصحيحا آخر

يرى أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق والرئيس التنفيذي السابق للجان الكرة أن النادي يحتاج تشكيل ثلاث لجان وطالب أشرف صبحي وزير الرياضة بتصحيح آخر.

وكان الزمالك قد خسر أمام الترجي بهدف دون مقابل في القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت: "بدون زعل، لا بد من إعادة ترتيب الأوضاع داخل الزمالك، لا نحب أفراد بل الكيان".

وتابع "عملت 35 يوما بلا صلاحيات ووجدت لجنة تنفيذية تريد التدخل في كل شيء، لذلك لم أجدد بعد انتهاء فترة التكليف".

وشدد "هل أكون مرآة لأحد وأتحمل مسؤولية أخطاء غيري؟ اختلف مع كثيرين ممن حاولوا التدخل في عملي، وطلبي من وزير الرياضة أن اللجنة التنفيذية تساعد المستشارين".

وكشف أيمن يونس "لا بد من تشكيل لجنة محترفة وأخرى للنادي الاجتماعي وثالثة للألعاب الفردية، من المفترض أن تكون هذه هيكلة اللجنة التنفيذية المساعدة للمستشارين، هل ما أقوله صعبا؟".

وأوضح "طلبت ذلك من وزير الرياضة، لا بد من الاستعانة بخبرات وكوادر محترفة ومتخصص في لعبته ومسؤول عنها أمام الجميع".

وأضاف "هذه هي الهزيمة، الهزيمة في ترتيب البيت، والخسارة من الترجي كانت قبل المباراة، نأمل من وزير الرياضة أن يفهم حقيقة الشعور".

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام مولودية الجزائر خارج ملعبه ولا بديل عن الفوز للحفاظ على حظوظ التأهل إلى ربع النهائي.

وقال يونس: "ما قاله الوزير (ما تزعلوش) كلام جميل، فهو حزين للهزيمة ونريد تصحيحا آخر منه وتأسيس لجنة تنفيذية محترفة لها صلاحيات في مختلف الألعاب، لابد من متخصصين وليس مشجعين يعملون بقلبهم فقط، لأن الإداري يجب أن يعمل بعقله قبل قلبه".

وتابع "أشهد أنه عندما توليت المسؤولية، استعنت بحازم إمام وميدو وبدر حامد ومحمد حلمي في مراقبة بعض اللاعبية واستشارتهم في بعض الأمور، كما عرض آخرون ممن ينتمون إلى الأهلي خدماتهم مثل سيف زاهر".

واختتم تصريحاته "لابد من صلاحيات، وليس مجرد أسماء تتحمل مسؤولية الهزيمة أمام الجماهير".