المصري: يجب أن تتحمل الأندية المشاركة قاريا ضغط المباريات وإلا لن تستكمل مسابقة الدوري

الخميس، 18 مارس 2021 - 11:29

كتب : FilGoal

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يرى محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري أن الأندية المشاركة قاريا عليها تحمل ضغط المباريات واللعب كل 48 أو 72 ساعة من أجل استكمال مسابقة الدوري.

واجتمع اتحاد الكرة بأندية الدوري المصري أمس الأربعاء لمناقشة موقف المسابقة ومقترحات الأندية.

وقال الخولي عبر إذاعة شعبي إف إم: "الاجتماع مع اتحاد الكرة كان لمناقشة كيفية استكمال المسابقة".

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وأضاف "كان هناك قرار للأندية بضرور إنهاء الموسم في 30 سبتمبر لتفادي المشاكل في الموسم الجديد".

وأوضح نائب المصري "كنا نؤيد بشدة إلغاء الموسم الماضي ولكن للأسف تم استكماله".

وكشف "الحل الوحيد هو ضغط المباريات واللعب كل 48 أو 72 ساعة".

وشدد الخولي "يجب أن تتحمل الأندية المشاركة في البطولات القارية ضغط المباريات وإلا لن تستكمل المسابقة".

وتابع "على الأهلي وبيراميدز تحمل ضغط المباريات وذلك بعد أن أصبحت فرص الزمالك ضعيفة في دوري الأبطال".

كما كشف نائب المصري "اقترحنا استكمال بطولة الكأس بدون الدوليين ورفضت الأندية، كما عُرض على الأهلي اللعب بدون الدوليين ورفض".

وواصل "الدوري سيستكمل تحت أي ظروف، هذا ما اتفقنا عليه في النهاية".

وبالحديث عن كريم العراقي أوضح "وقع أمس لمدة ثلاث سنوات مع المصري، وهو ابن من أبناء النادي وكان هناك سوء تفاهم مع وكيله".

وأضاف "وعده النادي الموافقة على أي عرض خارجي يناسبه ويناسب النادي".

واختتم تصريحاته "تنتظر العراقي بطولة مهمة في الأولمبياد وستكون فرصة لتسويقه ونثق في تلقي عروض جيدة، ولن نمانع في أي عرض يحقق أحلامه".

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